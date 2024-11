Przelewy na celowniku urzędu skarbowego. Na co kontrolerzy zwracają uwagę?

Jak podaje Krajowa Izba Rozliczeniowa w 2024 roku tylko w październiku przetworzyła w systemie Elixir 197,6 mln transakcji o łącznej wartości 819,11 mld zł. Z kolei w systemie Euro Elixir w miesiącu tym rozliczono 4,92 mln komunikatów o wartości 32,53 mld euro.

Na „podejrzane” przelewy zwraca uwagę urząd skarbowy. Od 2022 roku kontrolerzy urzędów mogą korzystać z nowego uprawnienia, czyli kontroli kont bankowych bez konieczności poinformowania o tym ich właścicieli. Głównie pod lupę trafiają przelewy w wysokich kwotach wykonywane poza działalnością gospodarczą, ale nie tylko.

Jakie przelewy są zgłaszane do urzędu?

Na postawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jeśli przelew przekracza 15 tys. euro (kwota w przeliczeniu może wynosić ok. 65–70 tys. zł), wówczas bank zgłasza informację o nim do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który działa przy Ministerstwie Finansów. To właśnie on decyduje, czy powinno to zostać skontrolowane przez urząd skarbowy.

Niektóre banki decydują się na obniżenie limitu 15 tys. euro do na przykład 10 tys. euro, więc już w przypadku tego progu transakcja jest rejestrowana i może zostać poddana kontroli.