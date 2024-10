Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę, że do tej pory istniało wiele różnych typów ładowarek, co często sprawiało problemy użytkownikom. Mimo że liczba typów ładowarek zmniejszyła się z 30 do 3, wielu konsumentów nadal miało trudności z dopasowaniem odpowiedniej ładowarki do swojego urządzenia. W efekcie rocznie powstawało około 11 000 ton odpadów związanych z niepotrzebnymi ładowarkami. Aby temu zapobiec, Unia Europejska od kilku lat pracowała nad wprowadzeniem jednolitego standardu. W 2022 roku przyjęto dyrektywę RED, zwaną też dyrektywą radiową, która teraz wchodzi w życie w Polsce.

Telefony, tablety i głośniki będą musiały mieć gniazdo USB typu C

Jak wyjaśniono, od grudnia 2024 roku wszystkie nowe urządzenia, takie jak telefony, tablety i głośniki, będą musiały mieć gniazdo USB typu C. To oznacza, że do każdego z tych urządzeń będzie można używać tej samej ładowarki. Dodatkowo, producenci będą musieli oferować urządzenia bez ładowarek, co pozwoli konsumentom korzystać z posiadanych już ładowarek i ograniczyć generowanie nowych odpadów. Na opakowaniach urządzeń znajdą się piktogramy informujące, czy dołączona jest ładowarka.

Resort cyfryzacji podaje, że w Polsce nowe przepisy będą obowiązywać od 28 grudnia 2024 r. dla większości urządzeń. Wyjątkiem są laptopy – dla nich wymóg będzie obowiązywał od kwietnia 2026 r.

Jedna ładowarka przyczyni się do ochrony środowiska

Producenci będą musieli dostosować swoje produkty do nowych wymogów, co z jednej strony może wymagać zmian technologicznych, ale z drugiej pozwoli na uproszczenie produkcji i dystrybucji urządzeń. MC podkreśla, że nowe przepisy mają nie tylko ułatwić korzystanie z urządzeń, ale także przyczynić się do ochrony środowiska poprzez ograniczenie liczby wyrzucanych ładowarek.