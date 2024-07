14 zł za wodę na koncercie Metalliki? Ceny szokują, ale nie są winą organizatorów

Jak zauważa radca prawny Marcin Barański, współtwórca serwisu musicodex.pl, nadmiernie wygórowanymi cenami może jednak zainteresować się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Sprzedawcy będą jednak często mieć szereg argumentów uzasadniających ponadstandardowy poziom cen na koncertach i festiwalach – przewiduje. - Prowadzenie sprzedaży podczas imprezy wymaga zorganizowania stanowisk specjalnie na tę okazję; dla zapewnienia sprawnej sprzedaży w momentach szczytowego zainteresowania konieczne jest też zatrudnienie dużej liczby osób obsługujących. Sprzedawcy mogą więc powoływać się na podwyższone koszty – obrazuje ekspert.

Bezpieczeństwo najważniejsze, ale w tym może pomóc też woda

Mec. Jakubowski przypomina, że organizatorzy wydarzeń muszą zapewnić ich uczestnikom pewność, że bawią się bezpiecznie, bo to ich podstawowy obowiązek wynikający z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

- Mówiąc o zakazie wnoszenia wody lub innych płynów na teren imprezy, możemy to rozpatrywać w kategorii ograniczania dostępu do nich i niejako przymuszania do zakupu po cenach wyższych niż w np. w sklepach, ale należy też brać pod uwagę względy bezpieczeństwa samych uczestników – precyzuje. - Łatwo sobie wyobrazić, że w takich butelkach wnoszone są substancje łatwopalne, i co się może wydarzyć w razie ich użycia, np. na stadionie podczas koncertu. Tu trzeba wyważyć różne racje i na pewno racje bezpieczeństwa są najważniejsze – dodaje.

Eksperci zauważają jednak, że przepisy można też „odwrócić” i uznać, że dostęp do wody również pomaga to bezpieczeństwo zapewnić. Zastrzegają jednak, że nie da się wyciągnąć prostego wniosku, jakoby organizator zawsze musiał zadbać o tę kwestię. Bawiącym się na koncertach i festiwalach pozostaje więc liczyć na dobrą wolę tego ostatniego i krótkie kolejki do kranów.