WEIP zarządza licznymi parkingami komercyjnymi w Polsce, m.in. przy szpitalach czy centrach handlowych. Na jej praktyki wpłynęły do UOKiK liczne skargi konsumentów. Chodziło przede wszystkim o sytuację, gdy na klienta nałożono dodatkową opłatę za brak biletu parkingowego w widocznym miejscu, bo np. zsunął się on za wycieraczkę, albo parkujący miał go przy sobie. Co więcej, nawet jeśli w ramach złożonej reklamacji taki konsument udowodnił, że w chwili nałożenia kary miał ważny bilet parkingowy, opłata i tak była nakładana.



Nienależne pobieranie opłat za brak biletu w widocznym miejscu

Urząd stwierdził też, że w swoich regulaminach firma stosowała zapisy wskazująca, że w przypadku braku wniesienia opłaty dodatkowej, przeciw klientowi prowadzone będzie postępowanie windykacyjne i egzekucyjne, którego kosztami zostanie on obciążony. Kategoryczny charakter tych stwierdzeń sugerował, że takich konsekwencji nie da się uniknąć, co zdaniem UOKiK wprowadzało konsumentów w błąd i miało wywołać u nich nieuzasadnione obawy, której celem z kolei było skłonienie do wniesienia dodatkowej opłaty.

Prezes UOKiK w swojej decyzji zwrócił też uwagę na problemy z rozpatrywaniem reklamacji przez spółkę. Było ich rocznie kilka tysięcy, a większość odrzucano, często niesłusznie. Urząd ustalił też, że spółka wprowadzała w błąd co do możliwości wniesienia takiej reklamacji — sugerując, że można to zrobić jedynie listownie lub za pośrednictwem specjalnego formularza, podczas gdy można było złożyć ją też w innej formie, np. osobiście lub mailowo.

Zwrot opłaty dla klientów, którzy mieli ważny bilet parkingowy

Decyzja Prezesa nakazuje WEIP zwrot klientom pobranych w ten sposób nienależnych opłat dodatkowych. Chodzi tu o osoby, które wezwanie do wniesienia takiej opłaty otrzymały po 1 stycznia 2020 r. choć w momencie jej naliczenia posiadały ważny bilet (w szczególności jeśli dołączyli go do wniesionej później reklamacji, która została rozpatrzona negatywnie). Dochodząc zwrotu, konsumenci mogą w razie trudności powoływać się na decyzję prezesa UOKiK, która jest prawomocna.