CLOUT MMA pod lupą UOKiK. Ponad 170 skarg

W tym roku wpłynęło do UOKiK ponad 170 skarg na ten serwis . Najnowsza pula zgłoszeń pojawiła się po 28 października, kiedy miała miejsce kolejna gala walk MMA organizowana przez CLOUT MMA. Jedynym miejscem publikacji relacji z wydarzenia była oficjalna strona organizatora, aktywna po uprzednim wykupieniu dostępu (Pay-Per-View, PPV). Osoby, które wykupiły dostęp do transmisji, zgłaszały błędy z ładowaniem się obrazu, jakość była słaba albo ekran był czarny, brakowało dźwięku. Gali nie dało się obejrzeć, choć użytkownicy platformy nie mieli problemów ze sprzętem, łącznością czy szybkością internetu.

Reklama

To nie pierwszy raz

- Zgłoszenia konsumentów wskazują na problemy techniczne po stronie organizatora, które uniemożliwiały widzom dostęp do wykupionej usługi i oglądanie transmisji z gali CLOUT MMA w czasie rzeczywistym. Sytuacja się powtarza, pierwszy raz tego typu problem pojawił się podczas pierwszej edycji gali, w sierpniu 2023 r. - stwierdził UOKiK.

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie usług świadczonych aktualnie przez spółkę Multi Agency Górska. O wyjaśnienia wystąpił również do spółki No Limit, która organizowała pierwszą galę CLOUT MMA.

Czytaj więcej Konsumenci UOKiK: 50 mln zł kary dla Polkomtela za dodatkowe opłaty przy video streamingu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 50 mln zł kary na firmę Polkomtel, która nakładała na abonamentów dodatkowe opłaty za oglądanie treści multimedialnych czy słuchanie radia on-line.

- Transmisje wydarzeń na żywo przyciągają wielu fanów. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na wprowadzenie tego typu usług do swojej oferty, to musi posiadać kluczową w procesie streamingu infrastrukturę techniczną, tak by być w stanie świadczyć deklarowany poziom serwisu – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny – To na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za jakość usługi i obowiązek rekompensaty w przypadkach awarii.