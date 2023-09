Klient opisał koszmarną pomyłkę mBanku. Rzecznik żąda wyjaśnień

W tym roku program nie ma limitu budżetu, jednak w przyszłym taki limit już będzie. Jakie mogą być tego konsekwencje? Jakie inne czynniki napędzają sprzedaż mieszkań: poluzowanie przy „normalnych” kredytach, strach przed wzrostem cen? Podaż, oferta – czy są perspektywy, by mocniej/szybciej rosły? Jakie działania są potrzebne, by mogło to nastąpić? Cenowa spirala na rynku mieszkań – co ją może zatrzymać? Rynek najmu jako alternatywa – kto ma go tworzyć? PRS? Państwo? To tylko niektóre z zagadnień, jakie znajdą się w centrum uwagi podczas spotkania, który poprowadził Marcin Piasecki, dziennikarz „Rzeczpospolitej”.