Antyizraelski i antyamerykański wiec w Teheranie. Protestujący z portretami ajatollaha Alego Chameneia
Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w Zgromadzeniu Ekspertów, cytowany przez agencję Isna powiedział, że „wybrano najbardziej odpowiedniego kandydata, zatwierdzonego przez większość członków Zgromadzenia Ekspertów”.
Inny członek tego gremium Mohammad Mehdi Mirbageri stwierdził w nagraniu opublikowanym przez agencję Fars, że „podjęto decyzję odzwierciedlającą stanowisko większości”.
Ajatollah Ali Chamenei, który pełnił funkcję najwyższego przywódcy polityczno-duchowego kraju od 1989 r., został zabity 28 lutego, w pierwszym dniu nalotów USA i Izraela na Iran.
System władzy w Iranie
Izraelskie wojsko ostrzegło, że będzie nadal ścigać każdego następcę Najwyższego Przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego i - jak napisano w komunikacie - "każdą osobę, która będzie chciała wyznaczyć następcę Chameneiego".
Za jednego głównych kandydatów do roli nowego przywódcy uważano Mojtabę Chameneia, syna zabitego ajatollaha. Na to, że to on mógł zostać wybrany, wskazują słowa Mohsena Hejdariego. Powiedział on, że wyboru dokonano „zgodnie z zgodnie zaleceniem Alego Chameneia”, który mówił, że jego następca powinien być „nienawidzony przez wroga”, a nie przez niego chwalony.
W momencie ataku z 28 lutego 56-letniego Mojtaby Chameneiego miało nie być ani w bunkrze, gdzie zginął Ali Chamenei, ani w Teheranie.
88-osobowe Zgromadzenie Ekspertów, dopiero drugi raz w historii istniejącej od 1979 roku Islamskiej Republiki Iranu dokonywało wyboru najwyższego przywódcy. Pierwszy taki wybór został dokonany po śmierci twórcy republiki, ajatollaha Rukollaha Chomeiniego w 1989 roku.
Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie
