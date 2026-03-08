Rzeczpospolita
Wydarzenia
Wybrano następcę ajatollaha Alego Chameneiego

Liczące 88 członków Zgromadzenie Ekspertów wybrało w niedzielę nowego najwyższego przywódcę Iranu, który zastąpi zabitego w amerykańsko-izraelskich nalotach Alego Chameneiego - przekazali irańskim mediom trzej członkowie tego ciała. Nazwiska nowego najwyższego przywódcy nie ujawniono.

Aktualizacja: 08.03.2026 12:16 Publikacja: 08.03.2026 11:48

Antyizraelski i antyamerykański wiec w Teheranie. Protestujący z portretami ajatollaha Alego Chamene

Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Bartosz Lewicki

Mohsen Hejdari, przedstawiciel prowincji Chuzestan w Zgromadzeniu Ekspertów, cytowany przez agencję Isna powiedział, że „wybrano najbardziej odpowiedniego kandydata, zatwierdzonego przez większość członków Zgromadzenia Ekspertów”. 

Inny członek tego gremium Mohammad Mehdi Mirbageri stwierdził w nagraniu opublikowanym przez agencję Fars, że „podjęto decyzję odzwierciedlającą stanowisko większości”.

Ali Chamenei
Polityka
Ali Chamenei nie żyje. 36 lat twardych rządów i otwartej wrogości wobec USA i Izraela

Śmierć Ajatollaha Chameneiego w pierwszym dniu nalotów USA i Izraela na Iran

Ajatollah Ali Chamenei, który pełnił funkcję najwyższego przywódcy polityczno-duchowego kraju od 1989 r., został zabity 28 lutego, w pierwszym dniu nalotów USA i Izraela na Iran. 

System władzy w Iranie

Foto: PAP

Izraelskie wojsko ostrzegło, że będzie nadal ścigać każdego następcę Najwyższego Przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego i - jak napisano w komunikacie - "każdą osobę, która będzie chciała wyznaczyć następcę Chameneiego".

Za jednego głównych kandydatów do roli nowego przywódcy uważano Mojtabę Chameneia, syna zabitego ajatollaha. Na to, że to on mógł zostać wybrany, wskazują słowa Mohsena Hejdariego. Powiedział on, że wyboru dokonano „zgodnie z zgodnie zaleceniem Alego Chameneia”, który mówił, że jego następca powinien być „nienawidzony przez wroga”, a nie przez niego chwalony.

Mojtaba Chamenei
Polityka
Iran ma wkrótce wybrać nowego przywódcę. Jest jeden faworyt

W momencie ataku z 28 lutego 56-letniego Mojtaby Chameneiego miało nie być ani w bunkrze, gdzie zginął Ali Chamenei, ani w Teheranie.

88-osobowe Zgromadzenie Ekspertów, dopiero drugi raz w historii istniejącej od 1979 roku Islamskiej Republiki Iranu dokonywało wyboru najwyższego przywódcy. Pierwszy taki wybór został dokonany po śmierci twórcy republiki, ajatollaha Rukollaha Chomeiniego w 1989 roku.

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie

Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

