Izraelskie wojsko ostrzegło, że będzie nadal ścigać każdego następcę Najwyższego Przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego i - jak napisano w komunikacie - "każdą osobę, która będzie chciała wyznaczyć następcę Chameneiego".

Za jednego głównych kandydatów do roli nowego przywódcy uważano Mojtabę Chameneia, syna zabitego ajatollaha. Na to, że to on mógł zostać wybrany, wskazują słowa Mohsena Hejdariego. Powiedział on, że wyboru dokonano „zgodnie z zgodnie zaleceniem Alego Chameneia”, który mówił, że jego następca powinien być „nienawidzony przez wroga”, a nie przez niego chwalony.

W momencie ataku z 28 lutego 56-letniego Mojtaby Chameneiego miało nie być ani w bunkrze, gdzie zginął Ali Chamenei, ani w Teheranie.

88-osobowe Zgromadzenie Ekspertów, dopiero drugi raz w historii istniejącej od 1979 roku Islamskiej Republiki Iranu dokonywało wyboru najwyższego przywódcy. Pierwszy taki wybór został dokonany po śmierci twórcy republiki, ajatollaha Rukollaha Chomeiniego w 1989 roku.