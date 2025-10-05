Rzeczpospolita
Wydarzenia
Hamas przygotowuje przekazanie zakładników. Usłyszał gwarancje USA?

Według źródła Hamasu cytowanego przez saudyjską telewizję Al Arabiya, przedstawiciele Hamasu w Strefie Gazy rozpoczęli już przygotowania do przekazania ciał zamordowanych izraelskich zakładników. Organizacja zażądała od Izraela wstrzymania nalotów, by było to możliwe.

Publikacja: 05.10.2025 22:00

Bojownicy Hamasu

Bojownicy Hamasu

Foto: PAP/EPA

Agnieszka Kazimierczuk

Jak informuje Al Arabiya, w związku z tym, że ciała zakładników znajdują się w różnych rejonach Strefy Gazy i ich zgromadzenie może zająć trochę czasu, Amerykanie wykazują w tej sprawie „pewną elastyczność”. 

Ponadto, Hamas miał otrzymać od Stanów Zjednoczonych gwarancję, że jeśli porozumienie zostanie ostatecznie zawarte, Izrael nie wznowi działań wojennych i na stałe wycofa swoje siły z tego terytorium.

Takie informacje podają izraelskie media - „The Times of Israel” i „Jerusalem Post”. 

Czytaj więcej

Miasto Gaza, 5 października
Konflikty zbrojne
Izrael i Hamas przygotowują się do negocjacji w Egipcie. W Strefie Gazy nadal giną Palestyńczycy

Hamas zaprzecza zgodzie na rozbrojenie

Wysoki rangą urzędnik biura politycznego Hamasu, Mahmud al-Mardawi, zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom o zgodzie organizacji  na przyszłe rozbrojenie pod międzynarodowym nadzorem. Oświadczenie dotyczące tej kwestii znalazło się w niedzielę wieczorem na kanale Hamasu w Telegramie.

Al-Mardawi nazwał te twierdzenia „sfabrykowanymi” i „bezpodstawnymi”, mającymi na celu „zniekształcenie stanowiska ruchu i wprowadzenie w błąd opinii publicznej”.

- Kwestia rozbrojenia Hamasu to sprawa palestyńska, która zostanie rozpatrzona w ramach palestyńskich – powiedział w niedzielę wieczorem minister spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdel Ati londyńskiej, należącej do Arabii Saudyjskiej stacji telewizyjnej Asharq Al-Awsat.

Czytaj więcej

„Koniec 3000-letniej katastrofy”. Trump zdradza kolejne szczegóły ws. Strefy Gazy
Konflikty zbrojne
„Koniec 3000-letniej katastrofy”. Trump zdradza kolejne szczegóły ws. Strefy Gazy

Przygotowania do negocjacji. Przedstawiciel Hamasu w Kairze

Według kolejnych doniesień, wysoko postawiony przedstawiciel Hamasu, Khalil al-Hayya, miał przybyć do Kairu w niedzielę wieczorem, chroniony przez znaczne siły bezpieczeństwa. Był to krok przygotowawczy do nadchodzących negocjacji o zawieszenie broni między Hamasem a Izraelem. Według źródeł Al-Arabiyi,  „szybkie i intensywne” negocjacje leżą w interesie Hamasu.

Najnowsze informacje wskazują na trwające zaawansowane rozmowy i pewne ustępstwa ze strony Hamasu, choć kwestie takie jak rozbrojenie ruchu pozostają sporne i są podważane przez samą organizację oraz ze względu na stanowisko Egiptu jako mediatora. Wiele elementów tych ustaleń wciąż pozostaje niepotwierdzonych, a sytuacja jest dynamiczna w kontekście negocjacji i działań wojennych w Strefie Gazy.

W niedzielę o północy czasu polskiego upływa termin ultimatum, jakie prezydent Donald Trump postawił Hamasowi na podpisanie porozumienia pokojowego. W przeciwnym razie przeciwko Hamasowi maja zostać podjęte działania „jakich świat nie widział”. 

Czytaj więcej

Jakub Czermiński: Polska jest jak Palestyna, też się z nią nikt nie liczy. Nawet polskie władze
Komentarze
Jakub Czermiński: Polska jest jak Palestyna, też się z nią nikt nie liczy. Nawet polskie władze

Ultimatum Trumpa i reakcja Hamasu

3 października Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w ramach planu Donalda Trumpa dotyczącego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Amerykański przywódca wezwał później Izrael do natychmiastowego zaprzestania ataków na Gazę.   

Wcześniej prezydent USA postawił Hamasowi ultimatum, żądając podpisania porozumienia do północy (czasu polskiego) w niedzielę. 

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński

