Hamas przygotowuje przekazanie zakładników. Usłyszał gwarancje USA?

Aktualizacja: 05.10.2025 23:00 Publikacja: 05.10.2025 22:00
Bojownicy Hamasu
Foto: PAP/EPA
Jak informuje Al Arabiya, w związku z tym, że ciała zakładników znajdują się w różnych rejonach Strefy Gazy i ich zgromadzenie może zająć trochę czasu, Amerykanie wykazują w tej sprawie „pewną elastyczność”.
Ponadto, Hamas miał otrzymać od Stanów Zjednoczonych gwarancję, że jeśli porozumienie zostanie ostatecznie zawarte, Izrael nie wznowi działań wojennych i na stałe wycofa swoje siły z tego terytorium.
Takie informacje podają izraelskie media - „The Times of Israel” i „Jerusalem Post”.
Czytaj więcej
Po tym, jak w ostatni piątek Hamas zgodził się na uwolnienie izraelskich zakładników, obie strony...
Wysoki rangą urzędnik biura politycznego Hamasu, Mahmud al-Mardawi, zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom o zgodzie organizacji na przyszłe rozbrojenie pod międzynarodowym nadzorem. Oświadczenie dotyczące tej kwestii znalazło się w niedzielę wieczorem na kanale Hamasu w Telegramie.
Al-Mardawi nazwał te twierdzenia „sfabrykowanymi” i „bezpodstawnymi”, mającymi na celu „zniekształcenie stanowiska ruchu i wprowadzenie w błąd opinii publicznej”.
- Kwestia rozbrojenia Hamasu to sprawa palestyńska, która zostanie rozpatrzona w ramach palestyńskich – powiedział w niedzielę wieczorem minister spraw zagranicznych Egiptu Badr Abdel Ati londyńskiej, należącej do Arabii Saudyjskiej stacji telewizyjnej Asharq Al-Awsat.
Czytaj więcej
Po przeprowadzonych negocjacjach Izrael zgodził się wycofać swe wojska z części Strefy Gazy, do l...
Według kolejnych doniesień, wysoko postawiony przedstawiciel Hamasu, Khalil al-Hayya, miał przybyć do Kairu w niedzielę wieczorem, chroniony przez znaczne siły bezpieczeństwa. Był to krok przygotowawczy do nadchodzących negocjacji o zawieszenie broni między Hamasem a Izraelem. Według źródeł Al-Arabiyi, „szybkie i intensywne” negocjacje leżą w interesie Hamasu.
Najnowsze informacje wskazują na trwające zaawansowane rozmowy i pewne ustępstwa ze strony Hamasu, choć kwestie takie jak rozbrojenie ruchu pozostają sporne i są podważane przez samą organizację oraz ze względu na stanowisko Egiptu jako mediatora. Wiele elementów tych ustaleń wciąż pozostaje niepotwierdzonych, a sytuacja jest dynamiczna w kontekście negocjacji i działań wojennych w Strefie Gazy.
W niedzielę o północy czasu polskiego upływa termin ultimatum, jakie prezydent Donald Trump postawił Hamasowi na podpisanie porozumienia pokojowego. W przeciwnym razie przeciwko Hamasowi maja zostać podjęte działania „jakich świat nie widział”.
Czytaj więcej
Izrael na wodach międzynarodowych porwał polskich obywateli, a polskie władze mówią, że nie powin...
3 października Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców w ramach planu Donalda Trumpa dotyczącego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Amerykański przywódca wezwał później Izrael do natychmiastowego zaprzestania ataków na Gazę.
Wcześniej prezydent USA postawił Hamasowi ultimatum, żądając podpisania porozumienia do północy (czasu polskiego) w niedzielę.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak informuje Al Arabiya, w związku z tym, że ciała zakładników znajdują się w różnych rejonach Strefy Gazy i ich zgromadzenie może zająć trochę czasu, Amerykanie wykazują w tej sprawie „pewną elastyczność”.
Ponadto, Hamas miał otrzymać od Stanów Zjednoczonych gwarancję, że jeśli porozumienie zostanie ostatecznie zawarte, Izrael nie wznowi działań wojennych i na stałe wycofa swoje siły z tego terytorium.
Po tym, jak w ostatni piątek Hamas zgodził się na uwolnienie izraelskich zakładników, obie strony przygotowują s...
Aktywistka Greta Thunberg poinformowała urzędników ambasady Szwecji w Izraelu, że jest źle traktowana w izraelsk...
W niedzielę Władimir Putin znowu ostrzegł, że dostarczenie pocisków Tomahawk na Ukrainę „zniszczy stosunki rosyj...
Minionej nocy, z 4 na 5 października, Rosjanie przypuścili jeden z najpotężniejszych ataków na Lwów, miasto na z...
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas