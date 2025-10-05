Hamas przygotowuje przekazanie zakładników. Usłyszał gwarancje USA?

Jak informuje Al Arabiya, w związku z tym, że ciała zakładników znajdują się w różnych rejonach Strefy Gazy i ich zgromadzenie może zająć trochę czasu, Amerykanie wykazują w tej sprawie „pewną elastyczność”.

Ponadto, Hamas miał otrzymać od Stanów Zjednoczonych gwarancję, że jeśli porozumienie zostanie ostatecznie zawarte, Izrael nie wznowi działań wojennych i na stałe wycofa swoje siły z tego terytorium.

Takie informacje podają izraelskie media - „The Times of Israel” i „Jerusalem Post”.

Hamas zaprzecza zgodzie na rozbrojenie

Wysoki rangą urzędnik biura politycznego Hamasu, Mahmud al-Mardawi, zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom o zgodzie organizacji na przyszłe rozbrojenie pod międzynarodowym nadzorem. Oświadczenie dotyczące tej kwestii znalazło się w niedzielę wieczorem na kanale Hamasu w Telegramie.