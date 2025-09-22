Moskwa odrzuciła wszelkie sugestie, jakoby przygotowywała się do wojny z zachodnim sojuszem wojskowym, ale przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej, m.in. Polski i Estonii wzmocniły obawy przed eskalacją konfliktu.

Ralf Hoffmann podaje szacunki dotyczące liczby rannych w konflikcie Rosji z NATO

Generalny chirurg Niemiec Ralf Hoffmann powiedział, że liczba rannych żołnierzy w potencjalnym konflikcie Rosji z NATO będzie zależeć od intensywności walk i tego, jakie jednostki wojskowe wezmą w nich udział. – Realistycznie rzecz biorąc, szacuje się, że dziennie rannych zostanie około tysiąca żołnierzy – powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera.

Niemcy dostosowują swoje szkolenia medyczne, uwzględniając doświadczenia zdobyte podczas wojny na Ukrainie. – Charakter działań wojennych na Ukrainie zmienił się drastycznie – powiedział Hoffmann, wskazując na zmianę w liczbie ran postrzałowych i ran od wybuchów oraz oparzeń spowodowanych przez drony i amunicję.