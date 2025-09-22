Aktualizacja: 22.09.2025 14:28 Publikacja: 22.09.2025 14:22
Żołnierze demonstrują akcję ratunkową podczas ćwiczeń podczas wizyty ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa w placówce medycznej Bundeswehry w Ulm
Foto: Reuters/Angelika Warmuth
Moskwa odrzuciła wszelkie sugestie, jakoby przygotowywała się do wojny z zachodnim sojuszem wojskowym, ale przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej, m.in. Polski i Estonii wzmocniły obawy przed eskalacją konfliktu.
Generalny chirurg Niemiec Ralf Hoffmann powiedział, że liczba rannych żołnierzy w potencjalnym konflikcie Rosji z NATO będzie zależeć od intensywności walk i tego, jakie jednostki wojskowe wezmą w nich udział. – Realistycznie rzecz biorąc, szacuje się, że dziennie rannych zostanie około tysiąca żołnierzy – powiedział w wywiadzie dla agencji Reutera.
Niemcy dostosowują swoje szkolenia medyczne, uwzględniając doświadczenia zdobyte podczas wojny na Ukrainie. – Charakter działań wojennych na Ukrainie zmienił się drastycznie – powiedział Hoffmann, wskazując na zmianę w liczbie ran postrzałowych i ran od wybuchów oraz oparzeń spowodowanych przez drony i amunicję.
Ukraińscy żołnierze opisują opanowany przez drony korytarz rozciągający się na długości około 10 km po obu stronach linii frontu jako „strefę śmierci”, ponieważ bezzałogowe statki powietrzne sterowane zdalnie przez obie strony mogą błyskawicznie lokalizować i neutralizować cele.
– Ukraińcy często nie są w stanie ewakuować swoich rannych wystarczająco szybko, ponieważ nad ich głowami nieustannie przelatują drony – powiedział Hoffmann, podkreślając potrzebę długotrwałej, niekiedy wielogodzinnej stabilizacji stanu rannych żołnierzy na linii frontu.
Hoffmann dodał, że potrzebne są elastyczne opcje transportu dla rannych żołnierzy, zauważając, że Ukraina korzysta z pociągów szpitalnych. – Z tego powodu niemieckie wojsko rozważa wykorzystanie pociągów i autobusów szpitalnych oraz rozszerzenie ewakuacji medycznej drogą powietrzną – powiedział Ralf Hoffmann.
Dodał, że ranni będą początkowo leczeni na linii frontu, a następnie przetransportowani do Niemiec, gdzie otrzymają opiekę, głównie w cywilnych szpitalach.
Oszacował, że potrzeba około 15 tysięcy łóżek szpitalnych, przy całkowitej pojemności szpitali niemieckich sięgającej 440 tysięcy. Dodał, że niemiecka służba medyczna, licząca 15 tys. osób, zostanie rozbudowana, aby sprostać przyszłym potrzebom.
