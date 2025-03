Komentatorzy początkowo sądzili, że prezydent Trump albo chciał przypochlebić się Putinowi, albo padł ofiarą kłamstw lokatora Kremla. Jednak telewizja NBC News twierdzi, że Amerykanin otrzymał odpowiednie informacje z Pentagonu. Nie wiadomo jednak, skąd je wziął amerykański resort obrony.

– Nikt nie jest okrążony, choć dojechać do naszych pozycji jest trudno z powodu ataków rosyjskich dronów. Teraz dopiero Rosjanie zbierają się, by spróbować odciąć nas, ale już przez teren Ukrainy – wyjaśnia jeden z ukraińskich żołnierzy, który walczył w okolicach Sudży.

Rosyjskie wojska atakują od północy, próbując przekroczyć granicę w pobliżu rosyjskiej wioski Nikołajewo-Darino.

Zaskakująca okupacja, zaskakujące odbicie miasta

Wokół samej Sudży Rosjanie prowadzą jeszcze operacje oczyszczające, ale zdaje się, że tam nikogo już nie ma. Zajęcie samego miasteczka i ucieczka Ukraińców z niego była dość szybka i zaskakująca. – Ktoś (z sąsiadów) niespodziewanie zastukał w drzwi i powiedział, że to już chyba nasi żołnierze: inne mundury i czerwone taśmy na ramionach. Jakoś tak wszystko zaczęło się nieoczekiwanie (w sierpniu ubiegłego roku) i niespodziewanie się skończyło – opowiadał dziennikarzom jeden z mieszkańców miasteczka.

Podobnie było z jego zajęciem w zeszłym roku. – Rano wyszedłem kurki nakarmić. Na werandzie nagle pojawili się żołnierze. Pytają, czy nie widziałem rosyjskich żołnierzy, mówię że nie. Zaszli do domu, potem dalej poszli sprawdzać. Początkowo nie zwróciłem na to uwagi, ale potem zauważyłem, że mają na ramionach wstążki błękitnego koloru. Dopiero do mnie dotarło, że to Ukraińcy, że są już w mieście – wspominał inny początek okupacji.

Mieszkańcy twierdzą, że ukraińscy żołnierze – wbrew temu, co twierdzi Władimir Putin – zachowywali się poprawnie, nie zabijali cywilów, rozdawali im jedzenie z rozbitych sklepów. Ale też masowo kradli z opuszczonych mieszkań i garaży, przede wszystkim samochody, które odwozili do ukraińskich Sum.