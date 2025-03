W czwartek Trump odniósł się do słów Putina. Podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Białym Domu ocenił, że prezydent Rosji wygłosił obiecujące, ale niekompletne oświadczenie w sprawie planu rozejmu. - Miejmy nadzieję, że postąpią właściwie - dodał Trump, odnosząc się do Rosjan. Zadeklarował także, że chętnie spotkałby się z Władimirem Putinem, aby doprowadzić do „szybkiego” zakończenia wojny. Prezydent USA oświadczył też, że byłby to „bardzo rozczarowujący moment dla świata”, gdyby Rosja odrzuciła popieraną przez USA propozycję zawieszenia broni na Ukrainie.