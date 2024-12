Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1041 24 lutego 2022 roku Rosja dokonała pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. Rosjanie informują o wyposażeniu 100 proc. mobilnej grupy Wojsk Rakietowych Przeznaczenia Strategicznego Federacji Rosyjskiej w nowe systemy uzbrojenia.

„30 grudnia tego roku w wyniku negocjacji z terytorium kontrolowanego przez reżim w Kijowie wróciło 150 rosyjskich żołnierzy” – podało Ministerstwo Obrony Rosji. W komunikacie dodano, że w zamian Kijowowi przekazano 150 jeńców wojennych - żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy.

BBC poinformowała, że w doprowadzeniu do wymiany jeńcow udział brały Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zwolnieni żołnierze rosyjscy trafili najpierw na Białoruś, gdzie otrzymywali pomoc medyczną. Umożliwiono im też skontaktowania się z rodzinami, przekazał rosyjski resort.

Ukraińscy jeńcy wojenni, uwolnieni przez Rosję Foto: Sztab Generalny Ukrainy / Facebook

Wojna na Ukrainie. Kolejna wymiana jeńców w 2024 r.

To jedenasta wymiana jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą w 2024 roku. Informacje o wymianie skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Powrót naszych ludzi z rosyjskiej niewoli to zawsze bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Dzisiaj jest jeden z takich dni – naszemu zespołowi udało się sprowadzić do domu 189 Ukraińców” - oświadczył. Dodał, że chodzi o członków personelu wojskowego - „obrońców Azowstalu i Mariupola, elektrowni jądrowej w Czarnobylu, Wyspy Wężowej i różnych odcinków frontu”.