Patologie w armii ukraińskiej. Kumoterstwo, pobicia, haracze

Z opublikowanych przez portal raportów żołnierzy, którzy skarżyli się dowództwu jednostki na przełożonego wynikało, że osoby, które nie chciały płaci, rozbierano do naga i zamykano w klatce. Media ukraińskie publikują też zdjęcie dowódcy plutonu pozującego na tle żołnierza przywiązanego do drewnianego krzyża. Opisują też historię jednego z żołnierzy, który uciekł z jednostki, bo padł ofiarą przemocy.

Z informacji tych wynika, że ukraińscy żołnierze i oficerowie alarmowali przełożonych o sytuacji w tej jednostce jeszcze latem. Dlaczego od miesięcy nic z tym nie robiono?

Zamiast walczyć na froncie, budowali dom dowódcy

Kluczem do zrozumienia sytuacji może być fakt, że ojcem Władysława P. jest podpułkownik Wałerij P., zastępca dowódcy jednostki. Mało tego, na czele 211. brygady stoi Ołeh Pobereżniuk, ojciec chrzestny Władysława P.

– Władysław P. groził tym, że jego ojciec, dowódca sztabu, i chrzestny, dowódca brygady, mogą przenieść wojskowych do piechoty, gdzie ich od razu rzucą „na mięso”. Dzięki temu wymuszał haracze – mówi jeden z rozmówców „Ukraińskiej Prawdy”. Co więcej, dowódca brygady miał zaangażować czterech żołnierzy do budowy własnego domu w obwodzie chmielnickim. Oficjalnie, według dokumentacji, żołnierze ci mieli przebywać na froncie. Mimo to jako „uczestnicy działań wojennych” otrzymali różnego rodzaju wypłaty w wysokości miliona hrywien (równowartość 100 tys. złotych).

Sprawą zajęły już zajęły się ukraińskie służby. We wtorek funkcjonariusze Państwowego Biura Śledczego postawili zarzuty dowódcy 211. brygady. W jednostce przeprowadzono rewizje.