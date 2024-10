Rosja naciera. Ukraina chce powołać pod broń kolejnych 160 tys. osób?

Na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku obowiązuje stan wojenny i powszechna mobilizacja. Mężczyźni w wieku 18-60 lat mają zakaz opuszczania kraju.



Ofensywa rosyjskich wojsk w Donbasie: Rosjanie coraz bliżej Pokrowska

W ostatnich dniach z południowej części obwodu donieckiego napływają informacje o szybkich postępach Rosjan, którzy zajęli m.in. dwa miasteczka – Sełydowe i Hirnyk. Rosjanie coraz poważniej zagrażają Pokrowskowi, ważnemu węzłowi logistycznemu. Mają też zmierzać do okrążenia miejscowości Kurachowe. Tempo ich ofensywy miało być w ostatnim tygodniu największe co najmniej od początku 2024 roku. Obecnie Rosjanie znajdują się kilkanaście kilometrów od Pokrowska.



Równocześnie pojawia się coraz więcej doniesień o żołnierzach z Korei Północnej, którzy trafili do Rosji i mają być skierowani do walk z Ukraińcami. Ostatnie sygnały mówią, że doszło już do pierwszych starć między żołnierzami ukraińskimi a północnokoreańskimi w obwodzie kurskim. Do końca roku do Rosji ma trafić ok. 10 tys. żołnierzy północnokoreańskich.



Czytaj więcej Dyplomacja „FT”: Ukraina i Rosja rozmawiają o wstrzymaniu ataków na infrastrukturę energetyczną Ukraina i Rosja są zaangażowane we wstępne negocjacje, które mają doprowadzić do powstrzymania się obu stron przed atakami na infrastrukturę energetyczną - informuje „Financial Times” powołując się na cztery źródła.

Niektórzy analitycy wskazują, że Ukraińcy mają problemy w obwodzie donieckim ze względu na uszczuplenie sił dostępnych do obrony przez rozpoczęcie 6 sierpnia ofensywy w obwodzie kurskim. Ofensywa ta, jak się okazało, nie odciągnęła rosyjskich wojsk z frontu w Donbasie – rosyjska armia przerzuciła do obwodu kurskiego jednostki z innych odcinków frontu, a także żołnierzy stacjonujących w Rosji, m.in. w obwodzie królewieckim. Do obwodu kurskiego mają być obecnie kierowani żołnierze z Korei Północnej.