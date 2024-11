07:24 16 miejscowości w obwodzie zaporoskim ostrzelanych

„55-letni mężczyzna zginął w wyniku nalotu wroga w rejonie zaporoskim, a 11-latek został ranny podczas rosyjskiego ataku na Zaporoże” - przekazał w mediach społecznościowych szef miejscowej administracji Iwan Fedorow informując, że w ciągu minionej doby 433 ostrzały.

07:20 Ukraińscy żołnierze ćwiczą na poligonie

Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy podczas ćwiczeń na poligonie w obwodzie czernihowskim, fot. z 22 listopada Foto: REUTERS/Maksym Kishka

07:15 Nikopol pod ostrzałem

Szef administracji obwodu dniepropetrowskiego Serhij Łysak podał, że wojska rosyjskie dwukrotnie zaatakowały Nikopol za pomocą dronów kamikadze. Dodał, że nie było ofiar w ludziach, a w nocy w regionie nie odnotowano kolejnych ataków.

07:05 Miedwiediew: Kraj NATO przystąpiły do wojny

W wywiadzie dla telewizji Al-Arabiya były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, powiedział, że użycie przez Ukrainę zachodnich rakiet do ataków na cele w obwodach kurskim i briańskim oznacza, że Stany Zjednoczone i inni członkowie NATO przystąpili do pełnoprawnej wojny przeciw Rosji. - I nie pozostanie to bez konsekwencji - oświadczył.

06:56 Czechy obiecują Ukrainie amunicję

Minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavský zapewnił w Kijowie o niezachwianym wsparciu swego państwa dla Ukrainy i potwierdził plany dostarczenia 500 tys. pocisków artyleryjskich do końca roku - podała agencja Interfax-Ukraina. - Republika Czeska będzie nadal zapewniać państwu niezmienne wsparcie we wszystkich formach: militarnej, finansowej, humanitarnej, politycznej i dyplomatycznej - mówił. Dodał, że Czechy będą wspierać wysiłki Ukrainy na rzecz przystąpienia do UE i NATO.

06:53 Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał nowe dane o stratach Rosji

Od 24 lutego 2022 roku Rosja miała stracić na Ukrainie ok. 729 720 żołnierzy, 9 419 czołgów, 19 192 pojazdy opancerzone, 20 760 zestawów artyleryjskich, 1 254 wyrzutnie rakiet, 1 004 zestawy przeciwlotnicze, 369 samolotów, 329 śmigłowców, 19 365 bezzałogowych statków powietrznych, 2 764 pociski manewrujące, 28 jednostek nawodnych, 1 okręt podwodny, 29 850 pojazdów (w tym cystern) i 3 678 jednostki sprzętu specjalnego.

06:47 Żałoba w Sumach

Sobota jest w Sumach dniem żałoby w związku z atakiem rosyjskich dronów kamikadze, w wyniku którego w mieście zginęły dwie osoby, a trzynaście zostało rannych - podał mer Artem Kobzar.

06:41 Dwadzieścia rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym

Według ukraińskiej marynarki wojennej, na Morzu Czarnym jest dwadzieścia rosyjskich okrętów, w tym sześć uzbrojonych w pociski manewrujące Kalibr (łączna salwa: 23 pociski). Na Morzu Azowskim Rosjanie nie mają żadnych jednostek, na Morzu Śródziemnym mają dwie - czytamy w komunikacie.

06:36 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1003 dniu wojny:

