Nadzwyczajne rozmowy Ukraina - NATO po ataku nową rosyjską rakietą

Komentując możliwości systemu Oresznik Putin stwierdził także, że „nikt na świecie nie ma takiej broni” i że zachodnie systemy obrony powietrznej nie będą w stanie zatrzymać nowego pocisku. Dodał, że można go użyć do ataku na dowolnego ukraińskiego sojusznika, którego rakiety są używane do ataku na Rosję.

Spotkanie NATO-Ukraina. Orban przestrzega

Po ataku Rosji nową rakietą hipersoniczną przedstawiciele NATO i Ukrainy mają się spotkać we wtorek.

Szef NATO Mark Rutte przeprowadził na Florydzie rozmowy z Donaldem Trumpem, prezydentem-elektem USA, na temat „kwestii bezpieczeństwa globalnego stojących przed sojuszem”.

Premier Węgier Viktor Orban, powszechnie uważany za osobę mającą najcieplejsze stosunki z Kremlem w Unii Europejskiej, przestrzegł przed niedocenianiem reakcji Rosji. - To nie jest sztuczka… będą konsekwencje – powiedział.