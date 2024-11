Źródło w Sztabie Generalnym Ukrainy: Straciliśmy 40 proc. ziemi, którą kontrolowaliśmy w obwodzie kurskim

Źródło w Sztabie Generalnym Ukrainy podało, że Rosja wysłała do obwodu kurskiego ok. 59 tys. żołnierzy od czasu rozpoczęcia przez Ukrainę tzw. „ofensywy kurskiej”. Z danych, na które powołuje się Reuters, wynika, że Ukraina w najbardziej korzystnym dla siebie momencie kontrolowała około 1 376 kilometrów kwadratowych, teraz ten obszar jest mniejszy. - Wróg nasila kontrataki – informuje źródło agencji. - Obecnie kontrolujemy około 800 kilometrów kwadratowych. Będziemy utrzymywać to terytorium tak długo, jak będzie to militarnie właściwe – dodaje.

Pierwsza lądowa operacja w Rosji od II wojny światowej

Ofensywa kurska – przypomina agencja – była pierwszą lądową inwazją obcego państwa na Rosję od czasów II wojny światowej i zaskoczyła Moskwę. - Uderzając na Kursk, Kijów zamierzał powstrzymać rosyjskie ataki we wschodniej i północno-wschodniej Ukrainie, zmusić Rosję do wycofania wojsk stopniowo posuwających się naprzód na wschodzie oraz dać Kijowowi dodatkowe możliwości wywierania nacisku w przyszłych negocjacjach pokojowych - przypomina Reuters.

Jednak wojska rosyjskie nadal systematycznie posuwają się naprzód w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.