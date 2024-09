Zełenski przekonany o skuteczności operacji w obwodzie kurskim. Rosja naciera w Doniecku

Tymczasem przemawiając w zeszłym tygodniu w Kijowie na dorocznym spotkaniu konferencji strategii europejskiej w Jałcie, Zełenski stwierdził, że sytuacja w Doniecku normalizuje się, choć przyznał, że nadal jest trudna. - W ostatnich tygodniach sytuacja w kierunku donieckim, jeśli mówimy o Pokrowsku, nieco się poprawiła — powiedział prezydent.

Zełenski powiązał walki w obwodzie kurskim i Doniecku, sugerując, że rozpoczęcie ofensywy na terytorium FR zmusiło Rosjan do przeniesienia zasobów z linii frontu w Doniecku. - Na przykład możemy zobaczyć, że liczba pocisków użytych w Donbasie, w Pokrowsku, przed operacją kurską wynosiła 1 do 12. Dzisiaj wynosi 1 do 2,5 — wyjaśnił.

Tę narrację podtrzymuje także obecny główny dowódca armii Ukrainy, Ołeksandr Syrski, argumentując, że w wyniku operacji przejęto prawie 1000 kilometrów kwadratowych terytorium wewnątrz Rosji, zmuszając ją do przerzucenia tam doświadczonych żołnierzy, wcześniej rozmieszczonych w Donbasie.

To jednak, zauważa POLITICO, nie powstrzymało rosyjskich wojsk przed dalszymi sukcesami taktycznymi w Doniecku i utrzymywaniem nieustępliwego natarcia. A według ukraińskich żołnierzy, z którymi rozmawiało POLITICO, straty po stronie ukraińskiej gwałtownie rosną w Doniecku, zmuszając Syrskiego do rozpoczęcia przerzucania niektórych jednostek z obwodu kurskiego z powrotem do Doniecka.