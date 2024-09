Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 940 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 19 na 20 sierpnia Ukraina była celem ataku dronów. Eksplozje rozlegały się w miastach Równe i Chmielnicki, w Iwano-Frankiwsku aktywna była obrona przeciwlotnicza.

Dokumenty należały do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji, FSB i wojska i zostały skonfiskowane podczas inwazji sił specjalnych na terytorium Rosji. "The Guardian" nie był w stanie niezależnie zweryfikować autentyczności dokumentów, chociaż noszą one znamiona autentycznej komunikacji rosyjskiej armii.

Dziennikarze brytyjskiego dziennika spotkali się z członkami zespołu operacji specjalnych, który te dokumenty przejął i udostępnił do analizy i sfotografowania.



Ukraiński atak na obwód kurski. Rosja spodziewała się go od końca 2023 roku

Niektóre dokumenty to wydrukowane rozkazy rozesłane do różnych jednostek, a inne to ręcznie pisane dzienniki rejestrujące wydarzenia na określonych stanowiskach. Najwcześniejsze wpisy pochodzą z końca 2023 r., najnowsze dokumenty powstały około sześciu tygodni przed rozpoczęciem przez Ukrainę inwazji na obwód kurski 6 sierpnia. Dokumenty pochodzą głównie z jednostek 488. Gwardyjskiego Pułku Strzelców Zmotoryzowanych Rosji, głownie z drugiej kompanii 17. batalionu.