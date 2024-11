Wałerij Załużny wskazuje, kiedy w wojnie Rosji z Ukrainą może nastąpić przełom

- Pojawienie się robotów na polu bitwy sprawiło, że żołnierze niemal nie mogli manewrować. Ta niezdolność do walki z robotami doprowadziła do impasu. Nie mogliśmy ruszyć naprzód przeciwko Rosjanom, a oni również nie mogli ruszyć naprzód przeciwko nam. Nastąpił impas – powiedział Załużny.

Załużny przewiduje przełom na froncie. Podaje datę

Według Załużnego postęp technologiczny ostatecznie przywróci potencjał do takich manewrów, ale dopiero po 2027 roku Rosja będzie zdolna do dokonania przełomu na froncie. Do tej pory miałaby stosować taktykę walki na wyniszczenie.

- Na polu bitwy nie widzimy znacznych postępów wroga. Zamiast tego stopniowo wypycha nas z pozycji, ponosząc jednak przy tym znaczne straty – mówił były dowódca.

Czytaj więcej KONFLIKTY ZBROJNE Amerykańskie rakiety nie przyniosą przełomu Nie spodziewam się, że dojdzie do przełamania frontu w takim klasycznym znaczeniu tego słowa, że w ciągu kilku dni Rosjanie wejdą na kilkadziesiąt kilometrów w ukraińską głębię – prognozuje analityk wojskowości Konrad Muzyka z Rochan Consulting.

Załużny podkreślił, że strategia Rosjan polega też na atakowaniu celów istotnych dla ukraińskiej gospodarki oraz infrastruktury cywilnej. Rosjanie tak ustalają trajektorie pocisków, by obrona przeciwlotnicza zestrzeliwała je nad obszarami zamieszkanymi.



Załużny: Rosja wpływa na zmianę stosunku Ukraińców do wojny

Ambasador Ukrainy zauważył, że Rosja prowadzi także kampanie, które mają na celu celu podważenie wysiłków mobilizacyjnych Kijowa i zmianę nastawienia Ukraińców do wojny.