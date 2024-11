8 proc. ankietowanych nie słyszało o tej decyzji.



(liczby nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku).



- Aprobata dla tej sprawy rośnie wraz z wiekiem (do 24 lat – 23 proc., powyżej 50 lat – 50 proc.). Pozytywne zdanie o decyzji USA posiada co druga osoba (49 proc.) z dochodem między 5001 a 7000 PLN oraz nieco mniejszy odsetek (46 proc.) respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Tak samo wypowiada się 47 proc. badanych z miast o wielkości od 200 do 499 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research. Wśród osób w wieku 18-24 lata więcej badanych (28,2 proc.) ocenia tę decyzję negatywnie, niż pozytywnie (22,8 proc.).