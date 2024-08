- Nie zapominamy o naszym wschodzie nawet na sekundę. Poinstruowałem dowódcę, by wzmocnił ten kierunek pakietami (pomocy wojskowej) dostarczonymi ostatnio przez naszych partnerów — poinformował Zełenski.



Zełenski podkreślił, że dzięki Rosjanom branym do niewoli w obwodzie kurskim, Ukraina „przyspieszy powrót do domu ukraińskich chłopców i dziewcząt”. Ukraińcy nazywają jeńców wojennych z Rosji „funduszem wymiany”, nawiązując do wymian jeńców, w ramach których wolność odzyskują wzięci do niewoli ukraińscy żołnierze.



Operacja wojskowa ukraińskiej armii w obwodzie kurskim trwa od 6 sierpnia. 12 sierpnia gen. Syrski meldował Zełenskiemu, że operacja przebiega „zgodnie z planem”, a ukraińska armia kontroluje 74 miejscowości w tym rosyjskim obwodzie.



Ukraina ma kontrolować obecnie ok. 1 000 km2 terytorium Rosji. Na terytorium obwodu kurskiego Rosjanie wprowadzili stan wyjątkowy na poziomie federalnym. Z kolejnych rejonów obwodu ewakuowani są mieszkańcy.



Operacja w obwodzie kurskim to pierwsza od początku wojny duża ukraińska operacja wojskowa prowadzona na terytorium Rosji. Wcześniej, w krótkich rajdach na rosyjskie terytorium, brały udział tylko formacje rosyjskich ochotników walczących po stronie Ukrainy (Legion Wolność Rosji, Rosyjski Korpus Ochotniczy, Batalion Syberyjski).