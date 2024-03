- Musimy to zrobić. Uważam, że nie jest to tylko kwestia do rozważenia, ale że powinny zostać podjęte odpowiednie decyzje — powiedział.



Szef FSB wypowiedział się też w sprawie tego, czy USA przekazały Rosji ostrzeżenia ws. możliwego zamachu terrorystycznego. Bortnikow potwierdził to, ale dodał, że przekazane informacje były „generalnej natury” i dotyczyły „przygotowań do aktów terroru w miejscach zgromadzeń masowych”. - Zareagowaliśmy na te informacje, oczywiście, podjęliśmy odpowiednie kroki, by przeciwdziałać takim działaniom — stwierdził.



7 marca USA ostrzegły swoich obywateli, że w Moskwie może dojść do aktów terroru, których celem mogą być zgromadzenia masowe, w tym np. koncerty. Na dwa dni przed atakiem na halę koncertową Crocus City Hall pod Moskwą Putin przekonywał, że celem tych doniesień było wzbudzanie niepokojów w Rosji oraz „prowokacja”.



Zamach pod Moskwą: Nikołaj Patruszew też wskazuje na winę Ukrainy

Tymczasem Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, na antenie telewizji Rossija 1 mówił, że „jest mnóstwo dowodów na to”, że to Ukraina stoi za atakiem terrorystycznym na halę Crocus City Hall, a dowody na to są „analizowane przez organy ścigania”.



- Teraz Komitet Śledczy wszystko przeanalizuje i podamy informację - dodał.



Wcześniej, gdy dziennikarze pytali Patruszewa czy za zamachem na Crocus City Hall stoi tzw. Państwo Islamskie czy Ukraina, odpowiedział: „Oczywiście Ukraina”.