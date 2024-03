– Myślę, że dla nas to najlepsze przypomnienie, że trwa tu prawdziwa wojna – oznajmił szef greckiego rządu w rozmowie z dziennikarzami. Ukraińskie władze (przynajmniej w momencie napisania tego tekstu) oficjalnie nie podawały szczegółów i nie potwierdzały, czy w środę w Odessie doszło do „rutynowego” rosyjskiego uderzenia, czy jednak był to już kolejny zamach na prezydenta Zełenskiego.

„Kret” w Kijowie?

W przypadki nie wierzą ukraińscy komentatorzy i przypominają, że podobne wizyty ukraińskiego prezydenta zawsze odbywają się w tajemnicy. – Do uderzenia doszło nie w tę część miasta, w której przebywał Zełenski, ale na terminal zbożowy. To blisko, ale nie w tym samym miejscu. Co więcej, wydarzenia (z udziałem przywódców – red.) szybko się zakończyły, mimo że miały trwać jeszcze przez kilka godzin. Rzecz jasna, że grono ludzi, którzy wiedzieli o wizycie Zełenskiego, było bardzo ograniczone. Nawet w Odessie prawie nikt o tym nie wiedział – stwierdził w rozmowie z „Fabryką Nowyn” Borysław Bereza, znany ukraiński bloger i były deputowany Rady Najwyższej.

– Co więcej, człowiek, który przekazał Rosjanom informacje, wiedział, że delegacja powinna udać się do terminalu zbożowego. Rosjanie widocznie liczyli, że wystraszą gości, albo poważnie chcieli uderzyć, ale od kogo mieli te informacje? Pytanie dotyczące „kreta” wciąż jest aktualne. W otoczeniu Zełenskiego jest „kret” – mówił.

Ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa Ołeksij Melnyk wskazuje jednak, że świadkami podobnych wizyt Zełenskiego może być wielu przypadkowych ludzi. – Szczegółów takich wizyt nie zdradzają wcześniej. Ale w tak dużym mieście jak Odessa ktoś mógł zrobić zdjęcie i gdzieś opublikować. Owszem, są surowe przepisy zakazujące robienia jakichkolwiek zdjęć np. obiektów wojskowych czy transportu sprzętu i większość przestrzega tych zasad. Ale trudno zabronić fotografowania Zełenskiego, jeżeli pojawia się w miejscu publicznym – mówi „Rzeczpospolitej” Melnyk.

– Był to bardzo poważny incydent. Mówię to jako osoba, która widziała wybuch rosyjskiej rakiety w odległości 500 metrów. Niewykluczone, że Rosja chciała postraszyć, to typowe rosyjskie metody. Efekt jednak będzie odwrotny. Premier Grecji będzie jeszcze bardziej popierał Ukrainę – dodaje.