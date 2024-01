Zestrzelenie rosyjskiego Iła-76. Kto tu strzelał, kogo zabił

Analitycy, którzy zaczęli sprawdzać słowa generała, odkryli, że ten Ił-86 zachowywał się bardzo intrygująco. Ustalono, że wcześniej leciał z Egiptu, nad Morzem Czerwonym i Arabią Saudyjską, do Iranu, a stamtąd do Syrii. Tam ślad po nim ginął, prawdopodobnie załoga wyłączyła transpondery. Odnalazł się dopiero w pobliżu Biełgorodu, ale nie wiadomo, co wiózł – raczej nie byli to ukraińscy jeńcy.