Izrael atakuje szpital i obóz dla uchodźców. Będzie kolejne zawieszenie broni?

W czasie działań odwetowych prowadzonych przez Izrael po ataku Hamasu z 7 października, śmierć ponieść miało ok. 19 tys. Palestyńczyków. W ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 osób, a 240 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy.



Izraelska armia podaje, że w walkach z Hamasem od momentu rozpoczęcia operacji lądowej w Strefie Gazy, zginęło 121 izraelskich żołnierzy.



Będzie kolejne zawieszenie broni w Strefie Gazy?

Tymczasem w sobotę pojawiły się nadzieje, że w Strefie Gazy dojdzie do kolejnego zawieszenia broni. W piątek miało dojść do rozmowy szefa izraelskiego wywiadu z premierem Kataru. Katar wcześniej pośredniczył w wynegocjowaniu zawieszenia broni, w czasie którego Hamas wypuścił część zakładników uprowadzonych z Izraela 7 października.



W niedzielę dwa źródła z Egiptu — który również mediuje między Izraelem a Hamasem — podały, że zarówno Izrael, jak i Hamas są otwarte na możliwość kolejnego zawieszenia broni, w czasie którego wolność mieliby uzyskać kolejni izraelscy zakładnicy. Obie strony nie porozumiały się jednak jak dotąd co do jego warunków.