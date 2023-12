Izrael-Hamas. Bez likwidacji terrorysty numer jeden ta wojna się nie skończy

Wszystkie razem zapowiadają długą wojnę. W jej czasie do zachodnich mediów i mediów społecznościowych będą wciąż napływały zdjęcia gruzów, spod których są wydobywane palestyńskie dzieci. Trudno zakładać, że takie obrazki spowszednieją i naciski na Izrael osłabną.

Teoretycznie pierwszy cel wydaje się najbardziej realny. Ale to może być pozór, jego spełnienie może wymagać realizacji drugiego: eliminacji Hamasu, zwanej wcześniej zazwyczaj likwidacją. Nie ma oczywiście jednej definicji tej eliminacji, może być połączona ze wspominaną w amerykańskich mediach próbą wysłania na emigrację niższych rangą hamasowców z rodzinami. Ale kto miałby przyjąć te tysiące ludzi o radykalnych poglądach i często z terrorystyczną biografią? Nie jest na to gotów Zachód, ani kraje arabskie, w wielu z nich, w tym w sąsiednim Egipcie i najbogatszej w ich gronie Arabii Saudyjskiej, ideologia podobna do wyznawanej przez Hamas jest zwalczana wszelkimi siłami.

Do zabicia wszystkich terrorystów daleka droga

Do eliminacji w znaczeniu zabicia wszystkich uzbrojonych bojowników Hamasu i wspierających go palestyńskich organizacji terrorystycznych w Gazie jest bardzo daleko. Było ich kilkadziesiąt tysięcy, a dotychczas zginęło kilka tysięcy, tak można szacować po odliczeniu od podawanej przez Palestyńczyków liczby około 15 tysięcy zabitych w Gazie dzieci i kobiet (odpowiednio ponad 6 tys. i 4 tysiące), i to przy ryzykownym założeniu, że wszyscy zabici mężczyźni to terroryści.

Niejasne pozostaje, czy eliminacja Hamasu oznaczałaby jednocześnie dla Netanjahu uzyskanie pewności, że Izrael nigdy nie byłby już zagrożony atakami ze strefy Gazy, czy też potrzebny byłby jeszcze jakiś krok, jak na przykład wysiedlenie stamtąd Palestyńczyków (wszystkich albo znacznej większości).