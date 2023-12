"NYT": Izrael znał plan ataku Hamasu od roku, ale to zignorował. "Zbyt skomplikowane"

40-stronicowy dokument, zatytułowany "Mur Jerycha", opisuje szczegółowo sposób przeprowadzenia takiego ataku, do jakiego doszło 7 października.



"Mur Jerycha": Dokument, który dokładnie opisywał plany ataku Hamasu

Dokument nie wskazuje kiedy do ataku miałoby dojść, ale opisuje metody, jakie zamierza zastosować Hamas, by zaskoczyć izraelską obronę w rejonie granicy ze Strefą Gazy. W dokumencie jest mowa o uderzeniu na izraelskie bazy wojskowe w tym rejonie i przygraniczne miasta.



Przedstawiciele izraelskich władz mieli uznać, że plan ten jest "zbyt skomplikowany", by Hamas mógł go zrealizować.



W dokumencie czytamy o zmasowanym ataku rakietowym i uderzeniu z pomocą dronów oraz ostrzale z broni automatycznej rejonu granicy, tak aby uszkodzić kamery bezpieczeństwa w jej rejonie, a następnie o przekroczeniu granicy przez bojowników, m.in. na paralotniach. Dokładnie tak wyglądał atak z 7 października - zauważa "The New York Times".



Izraelska armia zignorowała sygnały ostrzegawcze

Według dziennika na trzy miesiące przed atakiem analityczka z izraelskiej agencji wywiadu ostrzegł, że Hamas przechodzi szkolenie, które przypomina przygotowania do tego, co opisano w dokumencie. "Nie zgadzam się z tym, że to wyimaginowany scenariusz. To plan mający na celu rozpoczęcie wojny" - pisała analityczka. Jednak pułkownik z Dywizji Gazy, odpowiedzialnej za obronę pogranicza między Strefą Gazy a Izraelem, uznał, że zagrożenie nie istnieje.