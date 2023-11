Nie osiągnęliśmy punktu zwrotnego wojny

Ocenia na chłodno, wypowiada się ostrożnie. Rzadko używa wobec Hamasu określenia „terroryści”, raczej, „oni”, „ci ludzie”.

„Wkroczyliśmy do strefy, stopniowo dochodząc do centrum miasta Gazy, otaczając tych ludzi, zanotowaliśmy pewne straty [w czasie gdy rozmawiamy, oficjalnie podawana liczba zabitych żołnierzy izraelskich wynosiła 31, dzień później wzrosła do 35]. Każda strata jest bolesna, ale nie ma żadnej proporcji między ich stratami a naszymi. I my systematycznie likwidujemy ich dowódców”.

Końca wojny nie widać. „Nie osiągnęliśmy jeszcze punktu zwrotnego. Ale we wtorek po raz pierwszy widzieliśmy na południu strefy, dokąd kazaliśmy się kierować cywilom, powiewające białe flagi na znak poddania się. To jeszcze pojedyncze przypadki. I przede wszystkim nie ma żadnych oznak, że Hamas chce się poddać”. Oprócz wykorzystania wojsk lądowych, lotnictwa, artylerii, „wprowadzamy ich w błąd, mówiąc o tym, co planujemy”.

Izraelscy żołnierze podczas ćwiczeń na Wzgórzach Golan. Foto: Jalaa MAREY / AFP

Dowódca operacyjny Hamasu, mózg zamachu terrorystycznego z 7 października, Jahja Sinwar jest, jak oficjalnie podają Izraelczycy, osamotniony w bunkrze, odcięty od innych dowódców.

„Zgodnie z założeniem rządu bez zabicia lub schwytania żywego Sinwara nie będzie końca wojny. Ale musimy brać od uwagę innych graczy. W tym prezydenta USA, który coraz silniej naciska na pauzy w naszych atakach. Chce, żeby do pierwszej pauzy [humanitarnej] doszło w ciągu kilku dni. Połączonej z uwolnieniem zakładników, jakiejś ich części. Bo rośnie sprzeciw na świecie, w samych Stanach, gdzie odbywa się wiele demonstracji, szczególnie wielotysięczna w Waszyngtonie”.