NATO kontra Rosja. Za kilka lat Kreml może zaatakować Europę

Czytaj więcej Polityka Niemiecko-turecki spór o wojnę w Izraelu Stosunek do Izraela pogarsza i tak napięte relacje turecko-niemieckie. Tym razem chodzi o fundamenty niemieckiej polityki wobec państwa żydowskiego.

– Eksperci i służby wywiadowcze szacują, że Rosja będzie potrzebować od sześciu do dziesięciu lat na odbudowę swojej armii do punktu, w którym mogłaby odważyć się zaatakować NATO – mówi analityk DGAP Christian Moelling.

W związku z tym NATO ma tylko od pięciu do dziewięciu lat na dozbrojenie się w takim stopniu, by odeprzeć atak Rosji. – Nie można już wykluczyć ataku Rosji na terytorium NATO. Oznacza to, że pytanie nie brzmi już, czy Niemcy i NATO muszą być gotowe do wojny, tylko kiedy.