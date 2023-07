Czytaj więcej Polityka Rozwiązane porozumienie zbożowe. Putin zarzuca Zachodowi arogancję Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał "arogancją i bezczelnością" brak spełnienia przez Zachód żądań Moskwy w sprawie przedłużenia wynegocjowanej przez ONZ inicjatywy dotyczącej eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Zapowiedział, że jego kraj rozważy powrót do umowy, jeśli warunki zostaną spełnione.

Najczęściej wystrzeliwane przez rosyjskie samoloty pociski manewrujące dalekiego zasięgu to Ch-101 i Ch-555, które są często wystrzeliwane z rosyjskiej przestrzeni powietrznej - czasami nawet z tak odległych miejsc jak Morze Kaspijskie - a także z Białorusi i Morza Czarnego. Według raportu od początku wojny wystrzelono ich ponad 600.

Wprowadzony w 2012 roku pocisk Ch-101 ma zasięg od 2400 do 2700 kilometrów, głowicę o wadze ponad 400 kg i wykorzystuje nawigację satelitarną, by dotrzeć do celu. Rosja twierdzi, że Ch-101 ma ukryte funkcje, choć Ukraina poinformowała o zestrzeleniu wielu z nich. Ch-555 jest konwencjonalną wersją Ch-55, który został wprowadzony w 1984 roku i przenosi głowicę nuklearną o mocy od 200 do 250 kiloton.

Najnowocześniejszą amunicją wystrzeliwaną z powietrza, jakiej Rosja użyła do tej pory, jest Kh-47 Kindżał, który jest pierwszą bronią hipersoniczną użytą w warunkach bojowych.

Rosja twierdzi, że Kindżał, zmodyfikowany pocisk balistyczny, ma prędkość maksymalną około 10 Machów, zasięg od 1400 do 1900 km i może przenosić głowicę bojową o masie ponad 450 kg. Rosjanie twierdzili, że Kindżał jest odporny na nowoczesną obronę przeciwlotniczą, ale Ukraina miał zestrzelić aż siedem z nich za pomocą amerykańskich baterii obrony przeciwlotniczej Patriot.