Każda znacząca sprzedaż broni wymaga od przewodniczącego i wysokich rangą członków komisji spraw zagranicznych Senatu i Izby Reprezentantów wydania zezwolenia i zatwierdzenia, zanim sprzedaż zostanie publicznie ogłoszona przez Departament Stanu. Sprzeciw Rischa uniemożliwia Departamentowi Stanu posuwanie się naprzód w procesie sprzedaży.

W oświadczeniu dla "The Washington Post", Risch, senator z Idaho, powiedział, że Węgry muszą przyjąć Szwecję do NATO, jeśli chcą pakietu zbrojeniowego, który obejmuje 24 baterie wyrzutni rakiet HIMARS oraz ponad 100 rakiet i zasobników wraz z powiązanymi częściami i wsparciem.