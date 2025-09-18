BOŚ, choć notowany na giełdzie, jest relatywnie niewielkim podmiotem. Macie plan, jak to zmienić?

Oczywiście, że mamy. Będziemy zwiększać skalę naszej działalności. Przez ostatnią dekadę BOŚ praktycznie stał w miejscu. Suma bilansowa wzrosła z ok. 19 mld zł do 20-21 mld zł, podczas gdy cały rynek urósł dwukrotnie. Od kwietnia 2024 r., gdy pracę zaczął nowy zarząd, czyli mniej więcej w rok, mamy już wzrost o ok. 12 proc. Na razie głównie po stronie pasywów, chwilę potrwa przełożenie tego wzrostu na aktywa kredytowe. Nasza aktywność przynosi rezultaty, choć przyznaję, że przed nami jeszcze trochę wyzwań. Nasze fundusze własne to ok. 2,2 mld zł, skala zaangażowania BOŚ w jeden podmiot to maksymalne ok. 100 mln zł. To sporo, ale szereg przedsięwzięć z obszaru transformacji energetycznej wymaga większego zaangażowania.

To stąd nowy projekt współpracy z bankami spółdzielczymi?

Chcemy, żeby BOŚ i bankowość spółdzielcza, mogły razem zagrać o trochę wyższą stawkę i wziąć udział w wyzwaniu inwestycyjnym, które stoi przed polską gospodarką. BOŚ może wnieść do tej współpracy swoje duże doświadczenie udziału w konsorcjach, know-how i wiedzę naszych inżynierów ekologów dotyczącą często skomplikowanych projektów proekologicznych. Banki spółdzielcze natomiast mają znakomite relacje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi i samorządami terytorialnymi, które są niezwykle istotnymi aktorami w transformacji energetycznej.

Jednak wiele samorządów, zwłaszcza miejskich, kredytuje się w dużych bankach komercyjnych albo w międzynarodowych instytucjach finansowych.

To prawda, ale proszę wziąć pod uwagę, że prawie 70 proc. jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego jest obsługiwanych w całości przez bankowość spółdzielczą. Dla wszystkich jest miejsce na rynku. Chciałbym, żeby BOŚ stał się bankiem rozwoju, głęboko misyjnym, w aspekcie transformacji energetycznej właśnie dla Polski lokalnej, gdzie duże banki są mniej obecne. Uważam, że wspólnie możemy dokonać gigantycznych rzeczy. Banki spółdzielcze są potrzebne w tym procesie, bo mają doskonałe relacje z samorządami i z ich spółkami komunalnymi, które zarządzają składowiskami odpadów, oczyszczalniami, ciepłowniami, wodociągami, transportem, itp. Czyli tymi obszarami, które są dla nas strategiczne.

Fundusze własne banków spółdzielczych są jeszcze mniejsze niż wasze. To jaka to dla was korzyść?

Po kilku ostatnich dobrych latach i uporządkowaniu się wewnętrznie w systemach ochrony instytucjonalnej, banki spółdzielcze oraz ich banki zrzeszające osiągnęły bardzo dobrą pozycję kapitałową – ich współczynnik wypłacalności to już szacunkowo nawet 27-28 proc. Jednocześnie ich największą bolączką jest zbyt niski udział kredytu w sumie bilansowej, widzę więc tu ogromny potencjał do aktywizacji dodatkowych środków kredytowych. Dziś łączny potencjał dodatkowego kredytowania w tej części sektora to nawet 80 mld zł. Chodzi o to, by do inwestycji w poszczególnych regionach łączyć siły działających tam banków. Nasze partnerstwa mogą katalizować te procesy inwestycyjne i uruchamiać zasoby kapitałowe i płynnościowe partnerów, oferując jednocześnie naszą wiedzę ekspercką.

Jak mocno BOŚ chce urosnąć w najbliższych latach?

W horyzoncie strategii do 2027 r., naszym celem jest osiągnięcie sumy aktywów powyżej 30 mld zł. Chcemy również, aby wynik na działalności bankowej przekroczył 1,2 mld zł. Kluczowym celem jest też 50 proc. udziału kredytów proekologicznych w saldzie kredytów ogółem. Współpraca z bankowością lokalną jest nam do tego niezbędna. To już się dzieje, działamy. Na dzisiaj mamy sześć konsorcjów, z czego część dotyczy samorządów. Kilkaset milionów złotych finansowania w tej formule już za nami, a około 800 mln zł jest analizowanych. Trzeba przywrócić Bankowi Ochrony Środowiska jego pozycję na rynku – przy swoich unikalnych cechach i wiedzy, może być bardzo dobrym partnerem dla Polski lokalnej, samorządów terytorialnych, mniejszych i średnich przedsiębiorstw, w kooperacji zaś z większymi bankami – także dla dużych.