Jakie podatki i daniny płacą banki?

Tak więc sektor finansowy jest jednym z największych płatników CIT w Polsce. Tylko w 2024 r. ten podatek sięgnął (jak wynika z bankowych rachunków zysków i strat) ok. 13,3 mld zł wobec przykładowo 4,1 mld zł w 2020 r. Co więcej, efektywna stawka CIT wynosi tu średnio nawet ok. 30 proc., jest więc znacząco wyższa niż nominalna 19-proc. stawka. Wynika to z faktu, że m.in. koszty sagi frankowej (ok. 16 mld zł w 2024 r.) nie są liczone jako koszt uzyskania przychodu.

Do tego banki, jako jedna z niewielu branż, są obłożone podatkiem sektorowym od niektórych instytucji finansowych (popularnie zwanym podatkiem bankowym, którego stawki są jednymi z najwyższych w UE). W 2024 r. do budżetu państwa wpłynęło z tego tytułu 6,4 mld zł (choć w 2020 r. było to 6,9 mld zł, co pokazuje, że aktywa objęte tą daniną się skurczyły).

Skarb Państwa jako główny udziałowiec trzech dużych banków komercyjnych też korzysta na dywidendach z zysku wypłacanych akcjonariuszom. Według naszych wyliczeń w tym roku z tego tytułu do publicznej kasy może wpłynąć ok. 3,5 mld zł.

Kto płaci za gwarancje depozytów

Tylko te trzy pozycje, dające razem ponad 23 mld zł, pokazują, że dla budżetu banki już są „kurą znoszącą złote jajka”. Do tego trzeba doliczyć różne obciążanie regulacyjne, które stanowią ochronę konsumentów. Banki składają się przecież na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czyli na gwarancję depozytów i oszczędności Polaków w razie problemów jakiejś instytucji (roczna składka może wynosić kilka miliardów złotych, w zależności od sytuacja na rynku, choć w 2024 r. było to ok. 1,4 mld zł). A także na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, czyli na pomoc konsumentom, którzy mają problem ze spłatą kredytu.