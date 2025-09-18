NSA w składzie siedmiu sędziów doszedł do wniosku, iż odpowiedź na tak zadane pytanie zależy jednak od okoliczności konkretnej sprawy, zatem nie nadaje się na abstrakcyjne rozstrzygnięcie w formie uchwały, lecz przejęte zostało do rozpatrzenia w rozszerzonym składzie. I skład ten oddalił skargę podatnika. Co ważne jednak, zdaniem rozszerzonego składu NSA „stanowiska przedstawione przez strony i uczestników postępowania oraz podnoszona przez nich na rozprawie przed składem siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego argumentacja przesądziły jednak o konieczności poinformowania ministra właściwego do spraw finansów publicznych o istotnych naruszeniach prawa oraz okolicznościach mających wpływ na ich powstanie, wskazywanych w toku rozpoznawania przedmiotowego zagadnienia przez strony i uczestników niniejszego postępowania.” Tym samym mieliśmy w tym przypadku do czynienia z tzw. postanowieniem sygnalizacyjnym, które rzadko zdarza się w praktyce sądowej. Zdaniem bowiem Sądu, w świetle całokształtu przedstawionych w postanowieniu okoliczności, „za konieczne uznać należy zatem podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego ze standardami praworządności, co istotnie ograniczy licznie generowane obecnie spory sądowe w tym przedmiocie.”

Postanowienie sygnalizacyjne NSA

Pytanie tylko, czy postanowienie sygnalizacyjne odegrać może jakąś dodatkową rolę, skoro od dawna wszyscy mają świadomość wagi tematu i jego niszczącego wpływu na stabilność systemu prawa podatkowego.

Przykładowo, absurdalność działań organów podatkowych w zakresie zaniedbywania zasad praworządności jest szczególnie widoczna w praktyce wszczynania postępowań karnoskarbowych, mimo że – w momencie wszczęcia – samo postępowanie jest bezprzedmiotowe z uwagi na przedawnienie karalności takiego przestępstwa. Takie działania nie tylko wzbudzają uzasadniony sprzeciw, ale prowadzą do faktycznego pozbawienia podatnika ochrony, jaką gwarantują przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań. I pozostawiają podatnika w poczuciu bezsilności wobec systemu.

Niestety, zdarza się, że sądy administracyjne rozpatrując takie sytuacje, koncentrują się na tym, czy faktycznie podejmowane w trakcie postępowania karnego skarbowego działania są wystarczające do uznania, czy mieliśmy do czynienia z instrumentalnym wykorzystaniem postępowania karnoskarbowego. Tymczasem już sam fakt wszczęcia tego postępowania w sytuacji przedawnienia karalności przestępstwa wyczerpuje pojęcie „instrumentalności” w tym kontekście. Bo brak było racjonalnych podstaw i sensu podejmowania jakichkolwiek działań, chyba że ktoś chciał uzyskać inne efekty niż ukaranie sprawcy przestępstwa.

Podsumowując, wszczęcie postępowania karnego skarbowego w momencie, gdy karalność przestępstwa jest już przedawniona, stanowi ewidentne nadużycie, które wymaga ingerencji sądowej. Być może miałoby sens podjęcie uchwały siedmiu sędziów NSA (w miejsce tej rozważanej na początku 2025 r.) w odpowiedzi na pytanie, czy wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, wywoła skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia, gdy postępowanie karne skarbowe zostało wszczęte w momencie, w którym karalność przestępstwa była już przedawniona (lub była bliska przedawnieniu, czyniąc takie postępowanie bezpodstawnym).