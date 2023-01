Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 320 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraińcy nadal bronią Bachmutu i Sołedaru w obwodzie donieckim.

- Rosjanie używają obecnie mieszanki rakiet wystrzeliwanych z powietrza i z wody, a także dronów (kamikadze - red.). Wiemy też, że zostało im tylko 90 rakiet Iskander. Mają problem z produkcją tych rodzajów uzbrojenia. Zmniejszyła się też częstotliwość ataków - mówił w rozmowie z włoskim dziennikiem Skibicki.



Jednocześnie, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu mówił, że Rosjanie "nadal próbują niszczyć ukraińską infrastrukturę energetyczną".

- Temperatury mają zacząć spadać. Chcą zostawić mieszkańców Ukrainy bez prądu, zwłaszcza wtedy, gdy robi się zimniej - dodał.

Kreml: Rozejm na Ukrainie jak w Korei? My nic takiego nie proponujemy Doniesienia strony ukraińskiej o rozmowach, jakie zastępca szefa kancelarii prezydenta Rosji, Władimira Putina, Dmitrij Kozak prowadzi z europejskimi politykami ws. ewentualnego rozejmu między Federacją Rosyjską a Ukrainą, analogicznego do zastosowanego na Półwyspie Koreańskim rozgraniczenia Korei Północnej i Południowej na linii 38 równoleżnika, "nie mają związku z rzeczywistością" - twierdzi rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Skibicki odniósł się też do ataku strony ukraińskiej na tymczasowe koszary w Makiejewce, w którym zginąć mogło nawet kilkuset rosyjskich żołnierzy.



- Makiejewka jest częścią naszej kontrofensywy, rozpoczętej w sierpniu, będą kolejne: to część planu, by uniknąć kolejnej rosyjskiej ofensywy. To była dla nich duża strata. Z pewnością jest to komunikat dla wszystkich rosyjskich żołnierzy zmuszonych do walki, znak dla nich. To przydarza się tym, którzy są wysyłani na front przez Putina. I przez generałów, którzy podjęli tak głupią decyzję, by skoncentrować tak wiele osób w jednym miejscu - mówił przedstawiciel ukraińskiego wywiadu.



Skibicki mówił też, że Rosja przygotowuje kolejną falę mobilizacji, a także stara się zwiększyć produkcję uzbrojenia. - Uważamy, że wkrótce zostanie ogłoszona mobilizacja. Putin potrzebuje więcej frontowych żołnierzy. Uważamy, że zmobilizują 500 tys. osób. Ale jest problem z wyposażeniem - stwierdził.

Zrobimy wszystko co możemy, aby zakończyć wojnę do końca tego roku Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu

Na pytanie gdzie może dojść do kolejnej rosyjskiej ofensywy, Skibicki wskazał obwód doniecki i obwód zaporoski oraz obwód charkowski. - I będą próbować utrzymać zajmowane pozycje w obwodzie chersońskim, gdzie wzmacniają obronę, a także na Półwyspie Krymskim, który jest dla nich strategicznie ważny. Na północy nie widzimy żadnych dowodów, na tworzenie grupy uderzeniowej na Białorusi. Białoruś będzie prawdopodobnie wykorzystywana głównie jako zaplecze do reorganizacji jednostek. W tym momencie Rosja nie ma wystarczająco wielu wojsk, aby podjąć nową ofensywę z północy - ocenił.



Skibicki mówił, że Ukraina spodziewa się zwiększenia się intensywności walk między wiosną a latem.



- Zrobimy wszystko co możemy, aby zakończyć wojnę do końca tego roku. To zależy też od tego jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza Rosji i czy presja gospodarcza (na Rosję) będzie nadal dużo. I czy wsparcie międzynarodowej społeczności dla Ukrainy utrzyma się, przy coraz większej izolacji Rosji - dodał.