Wicepremier Ukrainy apeluje do rodaków: Nie wracajcie do kraju na zimę

Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy i minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów zaapelowała do Ukraińców przebywających poza granicami kraju, by, jeśli to możliwe, nie wracali na Ukrainę zimą, ponieważ sytuacja w kraju może być trudna w związku z rosyjskimi atakami na infrastrukturę krytyczną.