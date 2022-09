Raport wskazuje na brak wszechstronnego wyszkolenia wojskowego jako możliwą piętę achillesową Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Jednocześnie analitycy pozostają ostrożni w niedocenianiu możliwości Chin i ostrzegają przed porównaniami z Rosją.

W sporządzonym raporcie analitycy przyjrzeli się ponad 300 czołowym chińskim oficerom z pięciu służb - armii, marynarki, sił powietrznych, sił rakietowych i strategicznych sił wsparcia.

Okazało się, że w każdej ze służb przywódcy raczej nie mają doświadczenia operacyjnego w innej służbie niż ta, w której rozpoczęli swoją karierę. Innymi słowy, żołnierze Chin pozostają żołnierzami, marynarze marynarzami, a lotnicy lotnikami.

73-stronicowy raport stwierdza, że ta "sztywność... może zmniejszyć skuteczność Chin w przyszłych konfliktach", szczególnie w konfliktach wymagających wysokiego poziomu działań wspólnych. Zasugerowano, że Chińczyków mogą dotknąć tego samego rodzaju problemy, które dotknęły Rosjan na Ukrainie, "gdzie ogólna spójność sił była niska".

Analitycy twierdzą także, że podczas niedawnego rozbicia rosyjskich sił przez ukraińską kontrofensywę, siłom naziemnym brakowało osłony powietrznej, a wcześniej w czasie wojny problemy logistyczne dotyczyły zdolności Rosji do zaopatrywania swoich sił - ciężarówki nie miały odpowiednich opon do trudnego terenu i ciągle się psuły z powodu braku odpowiedniej konserwacji.

Według autora raportu Joela Wuthnowa, wysocy rangą dowódcy Chin mogą napotkać podobne problemy z powodu braku odpowiednich szkoleń.

Carl Schuster, były dyrektor operacyjny w Połączonym Centrum Wywiadowczym Dowództwa USA na Pacyfiku stwierdził, że nowy raport "jest najlepszą oceną tego, gdzie Chiny są i dokąd zmierzają".

Ostrzegł przed używaniem go jako prognozę, jak Chiny mogą radzić sobie w wojnie podobnej do ukraińskiej, ponieważ mają wiele innych zalet w stosunku do rosyjskiej armii.

Chiny zapewniają lepsze szkolenie nowym rekrutom i nie polegają już na poborowych. W przeciwieństwie do Rosji, Chiny mają również profesjonalny korpus podoficerski - wskazał.