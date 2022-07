06:23 Najnowsze doniesienia z Ukrainy w niedzielnej relacji

23:51 Hajdaj: Obwód Ługański stał się dla Rosjan piekłem i nadal się broni

„Ługańsk stał się piekłem dla Rosjan: przez prawie pięć miesięcy orkowie nie byli w stanie podbić regionu! Biłohoriwka i Werchniokamjanka nadal się bronią” – napisał na swoim kanale na Telegramie Serhij Hajdaj, szef ługańskiej administracji. Według niego ukraińscy obrońcy odparli próbę „przecięcia” drogi Lisiczańsk – Bachmut przed Rosjan. Jego zdaniem najeźdźcy chcieli ją zająć, aby po przegrupowaniu rozpocząć szturm na Bachmut.

23:26 Zełenski: Czasami broń informacyjna może zdziałać więcej niż broń konwencjonalna

- Jest oczywiste, że żadne rakiety i artyleria Rosji nie zdołają zerwać naszej jedności. I równie oczywiste powinno być, że jedności Ukrainy nie da się złamać kłamstwami czy zastraszaniem, fałszerstwami czy teoriami spiskowymi. Wytrzymamy. Wygramy. Odzyskamy nasze, odbudujemy nasze życie. Zrobimy to razem - to jedyny sposób, w jaki jest to możliwe. Jest to możliwe tylko bez wzajemnej konkurencji. To nasz obowiązek wobec wszystkich pokoleń naszego narodu, którzy walczyli o naszą wolność i suwerenność Ukrainy - wzywał rodaków prezydent Ukrainy w swoim wieczornym wystąpieniu.



22:57 Rosyjscy sportowcy z innymi paszportami zostaną ogłoszeni zdrajcami?

Roman Teriuszkow, deputowany do rosyjskiej Dumy, napisał na swoim kanale na Telegramie, że nadszedł czas, by rosyjskich sportowców, którzy przyjmują paszporty innych krajów, traktować w Rosji jak zdrajców. Przedstawił dane, według których w latach 2012-2022 obywatelstwo innego kraju przyjęło sportowców z Rosji. „Obecne ustawodawstwo stawia interesy jednostki ponad interesami społeczeństwa i państwa. Prezydent Rosji podpisał wcześniej ustawę, zgodnie z którą przejście na stronę wrogą w okresie działań wojennych uważane jest za zdradę stanu. Uważam, że zmiana obywatelstwa w przypadku sportowców również powinna być utożsamiana ze zdradą stanu” - napisał, o czym donoszą WP Sportowe Fakty.

W Polsce głośna jest dyskusja dotycząca Artioma Łaguty i Emila Sajfutdinowa - rosyjskich żużlowców, którzy mimo posiadania polskich paszportów nie mają możliwości występów nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także w polskiej lidze. W niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” decyzję Polskiego Związku Motorowego w tej sprawie skrytykował minister sportu Kamil Bortniczuk.

22:30 Paweł Kowal na Ukrainie: Polska misja - strzec pamięci o zbrodniach putinowskiej Rosji

Poseł Koalicji Obywatelskiej, który przebywa na Ukrainie, zaapelował do Polaków o to, by strzegli pamięci o rosyjskich zbrodniach, popełnionych w czasie inwazcji.



22:09 Erdoğan liczy na szybką realizację planu dla ukraińskiego zboża

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan podczas rozmowy telefonicznej ze swoim francuskim odpowiednikiem Emmanuelem Macronem powiedział, że Ankara ma nadzieję na szybką realizację planu eksportu ukraińskiego zboża.

W środę w Stambule odbyły się rozmowy delegacji wojskowych Turcji, Ukrainy, Rosji i delegacji ONZ w sprawie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa transportom ukraińskiego zboża. Ustalono m.in. utworzenie w Stambule centrum koordynacyjnego. Erdoğan w rozmowie z Macronem miał powiedzieć, że dzięki szybkiemu wdrożeniu planu w tej sprawie możliwe będzie zapewnienie globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.



21:44 Zełenski: Ukraina oparła się brutalnym ciosom Rosji

- Udało nam się już uwolnić część terytorium zajętego po 24 lutego. Stopniowo będziemy wyzwalać inne regiony naszego państwa, które są obecnie pod okupacją. W czasie wojny udało nam się uzyskać status kandydata do Unii Europejskiej. Utrzymujemy stabilność instytucji państwowych. System energetyczny został przebudowany do działania w sieci energetycznej kontynentu europejskiego. Zreformowano wszystkie procesy logistyczne w państwie – militarne i gospodarcze. A co najważniejsze, utrzymujemy wewnętrzną jedność, pokonując konflikty i sprzeczności, które przeszkadzały nam w przeszłości - mówił w swoim wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy.



21:18 Ukraińskie siły pokazały, jak płonie rosyjski czołg zniszczony przez NLAW

Wideo, pokazujący rosyjski czołg, płonący po trafieniu z ręcznej jednostrzałowej wyrzutni przeciwpancernej, zostało opublikowane na telegramowym kanale „StratCom ZSU”.

20:50 Estonia kupi od USA sześć systemów rakietowych HIMARS

Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Współpracy Obronnej (DSCA) poinformowała, że departament polityki zagranicznej tego kraju zatwierdził sprzedaż Estonii do sześciu systemów rakietowych M142 HIMARS i związanego z nimi sprzętu. Koszt zakupu ma wynieść 500 mln dolarów. , których koszt wyniesie 500 mln USD.

20:28 Ukraińcy strącili cztery z sześciu rakiet wystrzelonych znad Morza Kaspijskiego

Jednostki obrony przeciwlotniczej dowództwa „Wschód” zniszczyły cztery z sześciu rosyjskich pocisków rakietowych, które zostały wystrzelone znad Morza Kaspijskiego - poinformowało na Facebooku Dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. Ataku dokonano w sobotę po południu - pociski manewrujące X-101 wystrzelono z bombowców strategicznych Tu-95MS. Pociski, których nie zdołano przechwycić, trafiły w przedsiębiorstwo rolnicze w obwodzie czerkaskim.

19:59 Wywiad: Rosja przygotowuje się do nowego etapu działań ofensywnych na Ukrainie

Rosja przygotowuje się obecnie do kolejnego etapu działań ofensywnych na Ukrainie - poinformował na antenie ukraińskich kanałów telewizyjnych Wadym Skibicki, rzecznik Głównego Dyrektoriatu Wywiadu resortu obrony Ukrainy. Potwierdził też, że rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu rzeczywiście odwiedził grupę rosyjskich żołnierzy, biorących udział w inwazji.



19:30 Matka zabitej przez Rosjan 4-latki: Świat po prostu patrzy, jak nas zabijają

W mediach społecznościowych opublikowany został krótki film, przedstawiający leżącą w szpitalu matkę 4-letniej Lizy, która zginęła w rosyjskim ataku rakietowym na Winnicę. - Świat ma to gdzieś. Prosiliśmy ich, aby zamknęli nasze niebo, zapewnili bezpieczeństwo naszym dzieciom, ale świat po prostu patrzy, jak nas zabijają - miała powiedzieć.

19:04 Zełenska: Najeźdźca, tak jak gwałciciel, nigdy się nie zatrzyma, jeśli mu się ulegnie

Pierwsza dama Ukrainy przekazała w mediach społecznościowych o wywiadzie, którego udzieliła włoskiemu dziennikowi „Corriere della Sera”.

18:18 Linkevičius: Niektórzy nadal martwią się „prowokacyjnymi” sankcjami. Żałosne

„Siódmy pakiet sankcji w przygotowaniu. Kogo to obchodzi?” - zapytał na Twitterze Linas Linkevičius, minister spraw zagranicznych Litwy w latach 2012-2020.

17:51 Już prawie 15,6 mln zł na koncie polskiej zbiórki na Bayraktara

Licznik zbiórki, założonej przez publicystę Sławomira Sierakowskiego, na polskiego drona Bayraktar TB2 dla Ukrainy, w sobotnie popołudnie wskazywał już prawie 15,6 mln zł. To niemal 70 proc. potrzebnej kwoty.



17:27 Rosjanie zniszczyli szkołę i gospodarstwo rolne w obwodzie sumskim

W mieście Esmań w obwodzie sumskim w wyniku porannego ostrzału najeźdźców zniszczeniu uległy szkoła i przedsiębiorstwo rolne - poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Dmytro Żywicki.



Wcześniej merowie miast Białopole i Sumy wezwali mieszkańców do wyjechania na weekend, jeśli to możliwe - ze względu na wysokie zagrożenie masowym ostrzałem.

17:02 Twitter i YouTube ignorują prośby Ukrainy o usunięcie treści propagandowych

„Ukraińscy urzędnicy, którzy oznaczyli tysiące tweetów, filmów na YouTube i innych postów w mediach społecznościowych jako rosyjską propagandę lub antyukraińską mowę nienawiści, twierdzą, że korporacje w mniejszym stopniu zaczęły reagować na prośby o usunięcie takich treści” – twierdzi w sobotę „The Washington Post”.

- W pierwszych miesiącach rosyjskiej agresji na pełną skalę, (YouTube i Twitter) były bardzo aktywne, bardzo zainteresowane pomocą. Teraz unikają rozmowy z nami – powiedział Mykoła Bałaban, wiceszef ukraińskiego Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacyjnego. Gazeta podaje, że chociaż niektóre platformy, w tym Facebook (Meta) i LinkedIn (Microsoft), nadal regularnie korespondują z agencją Bałabana, to YouTube (Google) nie odpowiada na e-maile nawet dwa miesiące.

16:35 W Kramatorsku rosyjska rakieta uszkodziła siedem domów i dwa inne budynki

Rosyjska rakieta uszkodziła siedem budynków i dwa obiekty infrastrukturalne w Kramatorsku w obwodzie donieckim - poinformował szef miejscowej administracji wojskowej Pawło Kyryłenko. „Tym razem Rosjanie użyli przeciw cywilom pocisku Tornado-S z ładunkiem odłamkowo-burzącym” - napisał na swoim kanale na Telegramie, apelując do cywilów o ewakuację.

„Wszyscy, którzy nadal pozostają w mieście i regionie narażają się na śmiertelne niebezpieczeństwo. Bądźcie odpowiedzialni - ewakuujcie się!” - wezwał Kyryłenko.



16:09 Jedna osoba wciąż poszukiwana po rosyjskim ataku na Winnicę

"Winnica: zakończono prace przy rozbiórce gruzu po rosyjskim ostrzale. 3 osoby zostały uratowane przez jednostki Państwowego Pogotowia Ratunkowego. 1 osoba pozostaje poszukiwana (zaginęła)” – czytamy w wiadomości centrum prasowego Państwowego Pogotowia Ratunkowego Ukrainy.

15:45 Okupanci chwalą się kolejną wywózką zboża z obwodu zaporoskiego

Obwód zaporoski eksportuje dużą partię zboża drogą morską - zapowiedział szef okupacyjnej administracji obwodu zaporoskiego Jewhen Balicki. „Około 100 tys. ton zboża zostanie wywiezionych przez komercyjny port morski Berdiańsk. Cztery duże statki są na redzie, gotowe do załadunku” – napisał na swoim kanale na Telegramie.

15:20 Nad budynkiem administracji w Kupiańsku powieszono flagę z dwugłowym orłem

„Zatwierdzona” w ostatnim tygodniu okupacyjna flaga obwodu charkowskiego została podniesiona nad budynkiem administracji regionalnej w mieście Kupiańsk - informuje agencja RIA Nowosti. Do tej pory nad budynkiem powiewała flaga Rosji i radziecki Sztandar Zwycięstwa.

14:57 Zełenski: Rosyjskie społeczeństwo, z wieloma mordercami, pozostanie "kalekie przez pokolenia"

Prezydent Ukrainy zapowiedział odbudowę ponad 2 tys. przedszkoli, szkół i uniwersytetów zniszczonych przez rosyjskie ataki na Ukrainie.

"A co najważniejsze, zachowamy nasze człowieczeństwo i naszą grzeczność. rosyjskie społeczeństwo z tak wieloma mordercami i katami pozostanie ułomne przez pokolenia" - napisał Zełenski.

14:16 Wołodin: Zachodnie rakiety mogą polecieć tam, skąd je przekazano

- Rakiety, które Waszyngton i Bruksela dostarczają kijowskiemu reżimowi, mogą polecieć z powrotem do ich właścicieli z powodu braku profesjonalizmu Ukraińców - powiedział przewodniczący Dumy.

13:54 Gazprom naciska na Siemensa w sprawie Nord Stream 1

Rosyjski koncern gazowy oczekuje, że Niemcy, zgodnie z umową serwisową, zamontują remontowaną w Kanadzie turbinę w biegnącym po dnie Bałtyku gazociągu.

13:24 Sumy: Mer wzywa mieszkańców, by wyjechali na weekend

"Unikaj dużych tłumów ludzi i nie ignoruj alarmu powietrznego. Jeśli masz możliwość opuszczenia miasta, lepiej z niej skorzystać..." - zaapelował mer miasta Aleksander Łysenko.

12:56 Starbucks blisko sprzedaży kawiarni w Rosji

Znany rosyjski restaurator i raper ze wsparciem holdingu Sindika chcą przejąć od Amerykanów należącą do nich sieć lokali.

12:04 Kissinger: Aby zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą, należy doprowadzić do zawieszenia broni w oparciu o linię rozgraniczającą z 24 lutego

W wywiadzie dla najnowszego wydania tygodnika „Der Spiegel” Kissinger zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek wzywał Ukrainę do rezygnacji z części jej terytorium.

11:48 W raporcie OBWE udokumentowano sale tortur i zbiorowe gwałty w Buczy

11:04 Dwie osoby zginęły w Nikopolu

Rosyjska armia przeprowadziła ostrzał Nikopolu na południu Ukrainy.

Ratownicy odnaleźli w gruzach ciała dwóch osób. Gubernator obwodu dniepropietrowskiego Walentyn Rezniczenko powiedział, że Rosja wystrzeliła w kierunku miasta 53 rakiety Grad.

10:44 Rosjanie ukrywają broń w największej elektrowni atomowej w Europie

10:22 Minister obrony Rosji nakazuje wojskom rosyjskim " intensyfikację działań" na Ukrainie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało 16 lipca, że Siergiej Szojgu nakazał rosyjskim siłom "zwiększenie działań" na Ukrainie. Ministerstwo poinformowało również, że Shojgu "skontrolował" rosyjskie wojska walczące na Ukrainie, mówiąc, że "odwiedził stanowisko dowodzenia", ale nie określił miejsca ani daty.

09:32 Sztab Generalny: Rosja od 24 lutego straciła na Ukrainie około 38 140 żołnierzy

Sztab Generalny Ukrainy poinformował, że Rosja straciła także 1 677 czołgów, 3 874 opancerzone wozy bojowe, 846 systemów artyleryjskich, 247 systemów rakietowych wielokrotnego odpalania, 109 systemów obrony powietrznej, 188 helikopterów, 220 samolotów, 687 dronów i 15 łodzi.

08:45 Rosyjska armia wraca do ofensywy. Kończy przerwę operacyjną

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie kończą przerwę operacyjną. Wznawiają ofensywę w Donbasie Rosjanie przeprowadzili serię ataków lądowych w Donbasie i wygląda na to, że wychodzą z pauzy operacyjnej - uważają eksperci z Institute for War Research (ISW).

07:59 Rosyjska rakieta trafiła w magazyn w Odessie

Serhij Bratczuk, rzecznik prasowy administracji wojskowej obwodu odeskiego, poinformował w serwisie Telegram, że rosyjski pocisk uderzył w magazyn w Odessie. W wyniku ataku nikt nie został ranny.

07:24 Trzy ofiary nocnego ataku na Dniepr

07:04 Mieszkańcy Winnicy opłakują ofiary ataku rakietowego

06:23 Siły ukraińskie niszczą rosyjski sprzęt na południu kraju

kraińskie Dowództwo Operacyjne "Południe" informuje, że w ciągu ostatniej doby Rosja straciła co najmniej 47 żołnierzy, a także osiem haubic oraz czołg T-62. Siły powietrzne Ukrainy uderzyły również w rosyjskie pozycje w

06:08 CNN: Rosjanie w czerwcu kilkakrotnie odwiedzili Iran, by obejrzeć drony bojowe

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział, że rząd Iranu przygotowuje się do dostarczenia Rosji kilkuset dronów, w tym zdolnych do użycia broni. Według Sullivana, rosyjska delegacja co najmniej dwukrotnie w czerwcu odwiedziła lotnisko w środkowym Iranie, aby przetestować drony zdolne do użycia broni.

06:00 Zełenski o siódmym pakiecie sankcji UE: Powinien być uczciwą odpowiedzią na rosyjski terror

Według Zełenskiego, po Winnicy i innych atakach terrorystycznych armii rosyjskiej okupanci powinni odczuć, co oznacza uczciwa reakcja na terror, w tym dzięki sankcjom.