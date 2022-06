Wewnątrz jednej ze zniszczonych sal lekcyjnych w szkole w Katiużance, na dużej, zielonej tablicy wiszącej na ścianie tuż pod portretem Isaaca Newtona, kredą wypisano list zaadresowany do uczniów i podpisany "Rosjanie".

"Dzieci, przepraszamy za taki bałagan, próbowaliśmy uratować szkołę, ale był ostrzał. Żyjcie w pokoju, dbajcie o siebie i nie powtarzajcie błędów, które popełnili wasi starsi. Ukraina i Rosja to jeden naród!!! Pokój niech będzie z wami, bracia i siostry!" - napisali rosyjscy żołnierze.

Była to jedna z kilku wiadomości, które pozostawiono w szkole. CNN informuje, że na kartce napisano m.in. "Jesteśmy za pokojem na świecie".

Mikołaj Mikitczik, dyrektor liceum w Katiużance, powiedział, że czuł się zniesmaczony, gdy znalazł te notatki.

- Napisali "Rosjanie i Ukraińcy są braćmi", a jednocześnie okradli szkołę... Zniszczyli komputery, wyjęli twarde dyski, zabrali laptopy, drukarki, nic nie zostawili w szkole! To barbarzyństwo i hipokryzja - skomentował.

Dyrektor dodał, że na terenie szkoły znaleziono trzy miny przeciwczołgowe, kilka granatów ogłuszających i magazynki do karabinów maszynowych z pociskami. Kuchnia, niedawno wyremontowana i wyposażona w nowy sprzęt, która przed wybuchem wojny służyła do codziennego żywienia ponad 500 dzieci, została całkowicie zniszczona.

Oszacował straty materialne spowodowane przez wojska rosyjskie, jego zdaniem nie ma wątpliwości, że to one splądrowały szkołę, na około 5 milionów hrywien (170 tys. dolarów) i powiedział, że nie wyobraża sobie, by uczniowie mogli wrócić w najbliższym czasie do szkoły.

- Wszystko zostało wyniesione. Nawet kable zostały skradzione. Mieliśmy kable elektryczne wykonane z miedzianego drutu, a skradziono 100 metrów kabla - powiedział.

W innej wiadomości Rosjanie napisali: "Bądźcie wobec siebie sprawiedliwi i uczciwi, podajcie pomocną dłoń każdemu, kto jej potrzebuje. Mamy nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi! Zostańcie lekarzami, inżynierami, nauczycielami - tymi, którzy niosą pokój!"

O pozostawianych wiadomościach informowała też rosyjska propaganda. Mówiono o "wzruszających wiadomościach do ukraińskich dzieci". Były rosyjski minister kultury Władimir Medyński podzielił się nawet zdjęciem jednej z notatek, mówiąc, że jest "wzruszony" jej przesłaniem.

W szkole w Zdyżiwce pracownicy znaleźli inną wiadomość. "Putin jest waszym prezydentem. Dzieci, uczcie się pilnie, Rosja potrzebuje wykształconych obywateli" - napisano.