Sztab Generalny ukraińskiej armii podaje, że w ramach ćwiczeń Siły Zbrojne Republiki Białorusi szkolą się ze zwalczania grup sabotażystów oraz jednostek rozpoznania wroga.



Reklama

Na Siewierszczyźnie Rosjanie utrzymują wzmocnioną ochronę granicy Ukrainy z Rosją i ostrzeliwują z moździerzy infrastrukturę cywilną na pograniczu w obwodach czernihowskim i sumskim.



Na kierunku charkowskim wróg, aby zwiększyć stabilność swoich linii obrony, przeprowadza prace inżynieryjne i umacnia swoje pozycje oraz zaminowuje podejścia do linii obronnych - podaje ukraiński Sztab Generalny. Rosjanie prowadzą też intensywny ostrzał artyleryjski ukraińskich jednostek, a także infrastruktury cywilnej w obwodzie charkowskim.



W rejonie Słowiańska Rosjanie skupiają się na przygotowaniach do kontynuowania ofensywy w kierunku miejscowości Słowiańsk i Barwinkowe.



W Donbasie Rosjanie ostrzeliwują pozycje ukraińskie wzdłuż całej linii frontu.

Reklama

W rejonie Siewierodoniecka Rosjanie ostrzeliwują pozycje ukraińskie z moździerzy, artylerii i wyrzutni rakiet. Wojska rosyjskie prowadzą ostrzał infrastruktury cywilnej m.in. w Siewierodoniecku, Lisiczańsku, Ustyniwce i Hirśkem. W rejonie Toszkiwki Rosjanie przeprowadzili nalot i podjęli nieudaną próbę natarcia. Nieudany szturm Rosjanie przeprowadzili też w kierunku wioski Kateryniwka.



"Wróg nadal bez powodzenia szuka słabych punktów w obronie Siewierodoniecka" - podaje ukraiński Sztab Generalny.

7 Tyle ataków wroga odparła ukraińska armia w Donbasie w ciągu doby

Autopromocja Klimat.rp.pl Pogłębiona wiedza

o zmianach klimatu SPRAWDŹ

W rejonie Bachmutu Rosjanie ostrzeliwują ukraińskie pozycje z użyciem artylerii. Po ostrzale artyleryjskim Rosjanie przeprowadzili tu natarcie w rejonie miejscowości Mykołajiwka i Komyszuwacha. W poprzednich starciach na tym kierunku Ukraińcy zadali ciężkie straty wrogowi i Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się, w celu odnowienia zdolności bojowej jednostek 1. i 100. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej.



W rejonie południowego Buhu Rosjanie prowadzą ostrzał artyleryjski ukraińskich pozycji i infrastruktury cywilnej. Na tym odcinku Rosjanie zamierzają wzmocnić jednostki piechoty zmotoryzowanej kompaniami czołgów T-62. Rosjanie rozmieszczają tu też dodatkowe jednostki artylerii i zestawy rakietowe Toczka-U.



Reklama

W ciągu ostatniej doby Ukraińcy odparli w Donbasie siedem ataków wroga niszcząc trzy czołgi, dwa bojowe wozy piechoty, cztery inne pojazdy. Jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły nad Donbasem sześć bezzałogowych statków powietrznych, Orlan-10.



Według informacji, którymi dysponuje Sztab Generalny armii Ukrainy, jednostki 15. Samodzielnej Brygady Piechoty Zmotoryzowanej poniosły znaczące straty w walce na terytorium Ukrainy - wyniosły one ok. 800 zabitych i ok. 400 rannych. Łącznie ok. 1 800 żołnierzy brygady brało udział w walkach na terytorium Ukrainy.