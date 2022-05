Rozmowy między Kanadą a Koreą Południową mają na celu uzupełnienie zapasów amunicji w kanadyjskich magazynach - podaje Reuters.



W ubiegłym tygodniu minister obrony Kanady, Anita Anand oświadczyła, że jej kraj wyśle kolejnych 20 tys. sztuk amunicji do 155-milimetrowych haubic Ukrainie.



Teraz rzecznik ministerstwa obrony Korei Południowej potwierdził, że Ottawa zwróciła się do Seulu z prośbą o sprzedaż amunicji kalibru 155 mm, ale nie przekazał żadnych dalszych szczegółów mówiąc, że "nie toczy się żadne oficjalne postępowanie w związku z tą prośbą".

Południowokoreański nadawca, SBS, cytując anonimowe źródło w resorcie obrony Korei Południowej podaje jednak, że umowa między Kanadą a Koreą Południową może dotyczyć do 100 tysięcy sztuk amunicji kalibru 155 milimetrów z rezerw południowokoreańskiej armii. Prawdopodobnie amunicja zostanie sprzedana Kanadzie poniżej wartości rynkowej.



- Aktywnie działamy na rzecz przekazania 100 tysięcy sztuk amunicji Kanadzie - mówi informator SBS.



Korea Południowa jest jednym z głównych producentów amunicji o kalibrze 155 milimetrów, wykorzystywanej m.in. w samobieżnych południowokoreańskich haubicach, K9. Z haubic tych korzystają również m.in. armie Finlandii, Norwegii i Estonii.

Korea Południowa wspiera Ukrainę dostarczając jej pomocy humanitarnej oraz pomocy militarnej nie obejmującej jednak broni (Seul przekazał Kijowowi m.in. kamizelki kuloodporne, hełmy i zestawy pierwszej pomocy).



Administracja byłego prezydenta Korei Południowej, Moon Jae-ina, odrzuciła prośbę prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, o pojazdy opancerzone, a także broń przeciwpancerną, przeciwlotniczą i przeciwokrętową.



Administracja nowego prezydenta, Yoon Suk-yeola, który objął urząd 10 maja, sygnalizowała jednak gotowość do większego zbliżenia z USA, co może się wiązać m.in. z daniem zielonego światła na - co najmniej pośrednie - dostarczenie Ukrainie broni śmiercionośnej. Przekazanie amunicji Kanadzie mogłoby mieć taki charakter.