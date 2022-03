We wtorek w Stambule odbyła się czwarta runda rozmów między przedstawicielami Kijowa i Moskwy. Rosjanie informują o konstruktywnej rozmowie, która może doprowadzić do spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraińcy przedstawili propozycję dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa.

- W związku z tym, że negocjacje w sprawie przygotowania umowy o neutralności Ukrainy i jej statusie wolnym od broni jądrowej, a także o udzieleniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa przechodzą do konkretów, Ministerstwo Obrony Rosji podjęło decyzję o radykalnym, zdecydowanym zmniejszeniu aktywności wojskowej w Kijowie w celu zwiększenia wzajemnego zaufania i stworzenia niezbędnych warunków do dalszych negocjacji oraz osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest porozumienie i podpisanie wspomnianej umowy - powiedział wiceminister obrony Aleksander Fomin.

Komentatorzy zwracają uwagę, że rosyjska ofensywa na Kijów zatrzymała się, a siły ukraińskie w północnej części kraju zaczęły odpychać wrogów.

- Zakładamy, że w Kijowie zostaną podjęte odpowiednie decyzje i zostaną stworzone warunki do dalszej normalnej pracy - dodał Fomin.

Zaznaczył, że Sztab Generalny Sił Zbrojnych Rosji przedstawi bardziej szczegółowe sprawozdanie z podjętych decyzji po powrocie delegacji do Moskwy.

- Chciałbym zwrócić się do przedstawicieli Ukrainy i zaapelować o ścisłe przestrzeganie Konwencji Genewskiej w zakresie humanitarnego traktowania jeńców wojennych. Wzywamy do wyeliminowania praktyki tortur stosowanych wobec naszych rosyjskich jeńców wojennych i apelujemy do strony ukraińskiej o podjęcie wyczerpujących działań w celu wyeliminowania tej praktyki - mówił Fomin.