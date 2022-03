Amerykańska analiza wskazuje, że Rosja, która działa w Syrii od 2015 roku, w ostatnich dniach rekrutuje tam bojowników, licząc na to, że ich doświadczenie w walkach miejskich pomoże zająć Kijów i zadać miażdżący cios rządowi Ukrainy - podało czterech amerykańskich urzędników. Eksperci twierdzą, że to posunięcie wskazuje na potencjalną eskalację walk na Ukrainie.

Nie wiadomo, ilu bojowników zostało wytypowanych, ale według jednego z urzędników niektórzy z nich są już w Rosji i przygotowują się do wejścia w konflikt.

Urzędnicy odmówili udzielenia szczegółowych informacji na temat rozmieszczenia syryjskich bojowników w Ukrainie, statusu i dokładnej skali działań.

Syryjczycy nie są jedynymi obcokrajowcami, o których mówi się, że są zaangażowani w inwazję na Ukrainę. Siły czeczeńskie również zostały wysłane na Ukrainę - podała agencja Reutera.

Do kraju przybyli również bojownicy, którzy walczą po stronie rządu w Kijowie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział na początku tygodnia, że 16 000 obcokrajowców zgłosiło się na ochotnika do walki za Ukrainę, jako część tego, co określił mianem "międzynarodowego legionu".

Dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy znajduje się na terenie Ukrainy, a w północnych, wschodnich i południowych regionach kraju codziennie dochodzi do ataków moździerzowych i rakietowych. Setki tysięcy Ukraińców uciekło z miast, w których mieszkało około dwóch trzecich ludności przed inwazją rozpoczętą 24 lutego.

Ukraina pozostaje w rękach rządu Zełenskiego, a największe miasta, Kijów, stolica kraju, i Charków na wschodzie, pozostają pod kontrolą rządu. Rosja przejęła Cherson, a inne miasta Ukrainy są obecnie narażone na atak z Rosji.