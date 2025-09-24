Co jest celem historii, a co polityki historycznej?

Aktualizacja: 24.09.2025 05:19 Publikacja: 24.09.2025 04:39
Polityka ma rozwiązywać problemy Polaków, a nie budować mity o narodowej zdradzie czy wielkości. Celem historii jest zrozumienie i tłumaczenie wydarzeń z przeszłości. Politykierstwo historyczne ma na celu odwrócenie uwagi od spraw bieżących i skupienie uwagi na fantazjach i strachach opartych na przemalowanej przeszłości.
Foto: PAP/Leszek Szymański
W młodości zwykliśmy żartować, że przyszłość jest pewna pod wodzą partii, lecz przeszłość jest zmienna i niepewna. Rosjanie, którzy wspólnie z Hitlerem napadli na Polskę, zostali naszymi bratankami. Armia Ludowa ponoć wyzwoliła Polskę, zaś Armia Krajowa to byli zdrajcy. Plac, przy którym mieszkałem, miał pierwotnie nazwę Żeromskiego, potem Wilsona, pod okupacją był to plac Gdański, by wreszcie przybrać nazwę Komuny Paryskiej. Dziś ponownie jest placem Wilsona, choć w Ameryce Wilson jest oskarżany o rasizm.
Historia jest częścią naszej tożsamości, lecz podejrzewam, że politycy lubią grzebać w historii, bo jak powiedział George Orwell, „kto rządzi przeszłością, w tego rękach jest przyszłość”. W dodatku gdy politycy nie są w stanie zapewnić obywatelom bezpiecznej i dostatniej przyszłości, to przeszłość jest wygodnym źródłem legitymacji.
Czytaj więcej
Elity są ślepe na jedno oko: ci sami, którzy są zażenowani tym, że na transparent kiboli Makabi (...
By zapewnić obywatelom godną płacę, trzeba rozumieć współczesną ekonomię, stworzyć sensowny system zarządzania i przekonać wiodące firmy do inwestycji w Polsce. By zmniejszyć groźbę rosyjskiej inwazji, trzeba stworzyć nowoczesną armię, wspierać walczącą Ukrainę i przekonać Xi, a nawet Trumpa, by nie bratali się z Putinem. Wszystko to wymaga zabiegów i kasy przez długie lata, a wybory są zawsze za pasem.
Manipulować przeszłością jest znacznie łatwiej. Wystarczy mianować nowych dyrektorów instytutów historycznych czy muzeów. Wystarczy sfinansować jakieś badania czy filmy lub zmienić program nauczania. Wystarczy promować wygodną historyczną narrację, wygłaszać podniosłe przemówienia, burzyć stare pomniki i stawiać nowe, zmieniać nazwy ulic i placów.
Tego typu „polityka historyczna” ma mało wspólnego z historią i polityką. Historia nie zajmuje się moralną oceną epizodów z przeszłości i nie narzuca jedynej „słusznej” interpretacji. Polityka ma rozwiązywać problemy Polaków, a nie budować mity o narodowej zdradzie czy wielkości. Celem historii jest zrozumienie i tłumaczenie wydarzeń z przeszłości. Politykierstwo historyczne ma na celu odwrócenie uwagi od spraw bieżących i skupienie uwagi na fantazjach i strachach opartych na przemalowanej przeszłości. Politykierstwo historyczne nie przyczynia się do budowania narodowej pamięci i tożsamości. Jego celem jest pokazanie, kto jest „prawdziwym” patriotą. Politykierstwo historyczne nie ma na celu odkrywania „całej” prawdy, bo prawda historyczna jest pojęciem względnym, które trudno sprowadzić do czarno-białych politycznych ocen.
Historia jest zbyt ważna, by ją zostawić w rękach polityków. Od polityków oczekuję rozwiązywania nie tyle problemów symbolicznych, co realnych.
Jan Zielonka
Profesor na uniwersytetach w Wenecji i Warszawie
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
W młodości zwykliśmy żartować, że przyszłość jest pewna pod wodzą partii, lecz przeszłość jest zmienna i niepewna. Rosjanie, którzy wspólnie z Hitlerem napadli na Polskę, zostali naszymi bratankami. Armia Ludowa ponoć wyzwoliła Polskę, zaś Armia Krajowa to byli zdrajcy. Plac, przy którym mieszkałem, miał pierwotnie nazwę Żeromskiego, potem Wilsona, pod okupacją był to plac Gdański, by wreszcie przybrać nazwę Komuny Paryskiej. Dziś ponownie jest placem Wilsona, choć w Ameryce Wilson jest oskarżany o rasizm.
Wicepremier Radosław Sikorski na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ nie po raz pierwszy wyprowadził celny retoryczny...
Rafał Trzaskowski po przegranych wyborach chciał wrócić z przytupem do życia politycznego. Jest obecny w mediach...
Premier Donald Tusk jest w stanie ulec prezydentowi w sprawie ambasadorów Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. Ul...
Deklaracja prezydenta Karola Nawrockiego dolała oliwy do wojny wokół edukacji zdrowotnej. Ofiarami tych politycz...
Rząd i prezydent Karol Nawrocki, przez wzmacnianie polaryzacji, wykorzystują konflikt do budowania swoich pozycj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas