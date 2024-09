Jaką wizję Muzeum Historii Polski miał Robert Kostro

Robert Kostro realizował swą misję za pierwszych rządów Donalda Tuska. Współpracował również z rządem PiS, ale tego wymaga funkcja, na jakiej się znalazł. Dyrektorzy instytucji biorą to niejako w pakiecie. Ich przełożonymi są często lokalni politycy, jak marszałkowie sejmików czy włodarze miast. Z tym trzeba się liczyć, ale każdy z nich powinien mieć dużą swobodę działania, oceniany powinien być po wynikach, a te Muzeum Historii Polski miało znakomite mimo braku wielkich dotacji, tworzenia od zera, bez magazynów, bez zbiorów, bez stałej ekspozycji. Wszyscy czekali na otwarcie wystawy stałej, która miała objawić się już niebawem. Zajmie się już tym jednak nowy dyrektor.

W 2018 roku przypadała setna rocznica odzyskania niepodległości. PiS kompletnie zaprzepaścił tę okrągłą rocznicę, nie budując nic nowego, co mogłoby spiąć klamrą polską historię, tradycję, kulturę. Nie zbudowano nic, co zostanie w naszej pamięci. Dyrektor Robert Kostro wraz z gronem cenionych historyków wydał wówczas świetną serię pamiętników polityków II RP – i to wszystkich polityków, z każdej opcji: endeków, ludowców, socjalistów i piłsudczyków, łącząc wszystkie tradycje polityczne i ideowe. Różne bowiem drogi prowadziły do odzyskania niepodległości. Taką wizję muzeum zdaje się miał były już dyrektor muzeum, starając się łączyć, co się jeszcze da, i to w tak spolaryzowanym i podzielonym społeczeństwie jak nasze. Sam zarzut, jaki postawiła mu minister kultury Hanna Wróblewska, można w zasadzie zamienić w komplement, bowiem wynika z niego, iż dyrektor wydał mniej, niż mógł, zaoszczędzając zatem wydatki, co jest rzadkością nie tylko w instytucjach kultury, ciągle niedoinwestowanych, ale w ogóle w polskich realiach. Politykom się wydaje, że jak nie wyda się całego budżetu, to po prostu nie potrafi się gospodarować pieniędzmi.

Dlaczego Donald Tusk chce mieć wpływ na historię

Historia powinna szukać tego, co łączy. Co nie znaczy, że różne polskie tradycje i wrażliwości nie mogą być wyeksponowane. O historię potrafimy spierać się bardziej niż o współczesność. I chyba będziemy nadal. Tym bardziej że, jak się wydaje, Donald Tusk zrozumiał, że bez wpływu na historię będzie skazany na porażkę.

W tej bitwie o pamięć, która toczy się już niemal od dwóch dekad, przydałaby się zbilansowana opowieść o polskiej historii. Są w niej z pewnością punkty styczne, które mogą łączyć, choć nie musimy się z nimi utożsamiać.

Widać to m.in. po byłym już Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, który nie został zlikwidowany, ale przekształcony w Instytut Myśli Politycznej im. Gabriela Narutowicza. Swoją drogą dobór patrona nie jest trafiony, gdyż zamordowany prezydent nie miał żadnej myśli politycznej i dorobku w tej dziedzinie, ale w tym przypadku chodziło o symbol, czyli zupełne odwrócenie tendencji.