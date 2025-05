Dlaczego przy stole rozmów w Stambule nie znalazło się krzesło dla Polski? W piątek nad ranem wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do MSZ. Odpowiedzi się nie doczekaliśmy.

Los świata waży się w Stambule. Czy naprawdę jedziemy w jednym wagonie z Niemcami, Francuzami i Brytyjczykami?

W Stambule waży się nie tylko los Ukrainy. Rosjanie się domagają, by NATO na piśmie zobowiązało się do tego, że sojusz nigdy nie zostanie poszerzony na wschód i zamknie swe drzwi m.in. przed Gruzją i Mołdawią. W odpowiedzi na to gen. Kellogg w rozmowie ze stacją ABC mówi, że „obawy Rosji są zasadne”. Deklaruje, że Stany Zjednoczone są gotowe do rozmów z Rosją Putina na ten temat. Zresztą lista omawianych za kulisami spraw może być znacznie szersza. I istnieje poważne ryzyko, że pozostaniemy jedynie biernymi obserwatorami zawieranego za naszymi plecami układu.

Zanim zapadnie klamka, możemy mieć na to wpływ. Później będziemy skazani na nową rzeczywistość. Tak jak 24 lutego 2022 roku. Z różnych instytucji i z kilku stolic byliśmy przekonywani, że nieistotne jest to, w którym wagonie polski premier jechał do Kijowa 10 maja. Ale w takim razie, dlaczego Wielka Brytania, Francja i Niemcy nie zaprosiły do udziału w rokowaniach w Turcji przedstawiciela Polski? Czy Polacy w pomoc zaatakowanej Ukrainie angażowali się mniej od Niemców, Francuzów i Brytyjczyków? Nie chodzi tu o udział przyszłej misji pokojowej w Ukrainie, bo w powodzenie tego pomysłu nie wierzą nawet w Kijowie. Czy przy stole tak ważnych dla przyszłości Europy negocjacji nie powinna siedzieć delegacja reprezentująca całą Unię Europejską, której przewodnictwo obecnie sprawuje Polska?