Doradca Wołodymyra Zełenskiego ostrzega: Rosja może dokonać ludobójstwa na Ukrainie

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjski opozycjonista: Druga Jałta jest możliwa. I byłaby lepsza niż całkowity chaos Władimir Putin uważa, że Ukraina nie ma prawa do istnienia. Ukraińską państwowość traktuje tak samo, jak Hitler traktował kwestię żydowską. To fanatyk – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Władisław Inoziemcew, mieszkający od lat w USA znany rosyjski ekonomista i opozycjonista.

Dla nas najważniejsze jest to, by porozumieć się ze Stanami Zjednoczonymi co do dalszej współpracy wojskowej oraz finalizacji wojny na sprawiedliwych warunkach. Nie chcemy zamrożenia wojny, chcemy długotrwałego pokoju. Podchodzimy do tego racjonalnie. I zdajemy sprawę z tego, że mamy dwóch sojuszników – zjednoczoną Europę i USA. Z każdym z partnerów jesteśmy w stanie się porozumieć. Reszta to tylko słowa.

Jeżeli zaś chodzi o tak zwane 4 proc. poparcia. W Ukrainie działają demokratyczne instytucje, ciągle są przeprowadzane sondaże. Co więcej, działa też przedstawicielstwo Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego, partnera Partii Republikańskiej w USA. Mają więc dane sondaży w Ukrainie, Biały Dom ma też dane wywiadu. Zełenski jest dyktatorem? Nie chcę nawet tego komentować. Zełenski w odróżnieniu od Putina czy Łukaszenki wygrał w demokratycznych wyborach w 2019 roku.

Putin marzy o przeprowadzeniu wyborów w Ukrainie. Chce doprowadzić do rozłamu w naszym społeczeństwie, zderzyć ze sobą różne grupy polityczne, doprowadzić do nagłego wzrostu napięcia wewnętrznego

Problem jest inny. Putin marzy o przeprowadzeniu wyborów w Ukrainie. Chce doprowadzić do rozłamu w naszym społeczeństwie, zderzyć ze sobą różne grupy polityczne, doprowadzić do nagłego wzrostu napięcia wewnętrznego. Wtedy w Ukrainie rozpoczęłaby się konfrontacja wewnątrz kraju, a Putin zwiększyłby presję i ataki na nas z zewnątrz. Przygotował nam gruziński scenariusz. Nienawidził Saakaszwilego, wspierał więc prorosyjską partię, która do dzisiaj rządzi w Gruzji.

Putin nienawidzi Zełenskiego, bo liczył na szybką okupację Ukrainy i że wszyscy będą się słuchali Rosji. To Zełenski rzucił Putina na kolana, bo Rosja się skompromitowała. Owszem ten kraj ma spore zasoby na prowadzenie wojny, głównie zasoby ludzkie. Nie liczą się z ilością poległych żołnierzy. Mimo to nie może realizować swojego planu. Stąd nienawiść do ukraińskiego przywódcy. Putin nie jest w stanie militarnie okupować nawet obwodu donieckiego. Wybiera więc inną strategię.