Czy Karol Nawrocki zostanie nowym Andrzejem Dudą?

Bronisław Komorowski ubiegający się o reelekcję był równie silny na początku kampanii, jak Rafał Trzaskowski teraz. Andrzej Duda był początkowo równie niepoznawalny, co w pierwszej fazie kampanii Karol Nawrocki. Nawrocki pokazał się jednak w debatach prezydenckich, a w wywiadzie dla Kanału Zero wypadł dobrze, a nawet lepiej niż gdziekolwiek i kiedykolwiek wcześniej. Sztab Trzaskowskiego był przygotowany na wzrost sondażowy Nawrockiego. Warto przy tym zauważyć, że kandydat popierany przez PiS wciąż nie zrównał się sondażowo z poparciem, jakie uzyskuje partia Jarosława Kaczyńskiego.

Karol Nawrocki wszedł w buty Andrzeja Dudy. Goni lidera peletonu. Wyprzedza trzeciego pretendenta. Menzten ma coraz mniejsze szanse na wejście do II tury. Słabe występy medialne i debata pogrążyły go. Dzisiaj kandydat Konfederacji musi się bardziej martwić o to, czy trzeci nie będzie Szymon Hołownia, niż czy będzie drugi. To ostatnie wydaje się być poza jego zasięgiem.

Rafała Trzaskowskiego obciążają rządy Donalda Tuska

W badaniach „Polityki” widać coś jeszcze: aż 57,4 proc. pytanych ma poczucie niespełnienia oczekiwań jakie mieli wobec obecnego rządu. 56 proc. respondentów uważa, że Donald Tusk powinien przejść na emeryturę. Przeciwnego zdania jest niespełna 32 proc. respondentów, zdania nie ma 19 proc. To nie są optymistyczne dane dla szefa Platformy Obywatelskiej. Władza zużywa rząd Tuska, a wraz nim, rykoszetem, obrywa kandydat KO na prezydenta, będący zarazem zastępcą Tuska w PO.

W sondażach rosną Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Adrian Zandberg, zabierając tym samym poparcie Trzaskowskiemu. Nie jest pewne, czy wszyscy kandydaci w drugiej turze będą namawiać do głosowania na Trzaskowskiego, a jeśli tak, to na ile ten komunikat przebije się do wyborców i do niech przemówi.