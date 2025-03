Komu zależy na podważaniu zaufania obywateli do państwa i Wojska Polskiego?

Być może Mariusz Błaszczak powinien wziąć sobie do serca apel prezydenta Andrzeja Dudy, który proponował na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, by sprawy bezpieczeństwa wyłączyć z bieżącego sporu politycznego. Według relacji uczestników Rady do apelu zastosowali się wszyscy, za wyjątkiem… Błaszczaka, który jedyne co miał w swoim wystąpieniu do zaproponowania, to atak na Donalda Tuska.

Oczywiście szef klubu partii opozycyjnej ma prawo krytykować szefa rządu. Ale podważanie zaufania do państwa i armii to nie tyle realizacja świętego prawa opozycji do krytyki, co wspieranie działań przeciwnika, który o niczym tak nie marzy, jak o tym, by Polacy nie wierzyli w to, że Polska obroni ich w przypadku wojny.